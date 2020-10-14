Проект по бурению дополнительных шести скважин разработали в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – ТОО «Уралводпроект» в ЗКО разработало проект по бурению дополнительных 6 скважин. Работы по их обустройству планируется провести в 2021 году. Эти скважины позволят увеличить объем добываемой воды от 6 до 7 тысяч кубов в сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблемы с водообеспечением областного центра стали темой номер один на совещании в областном акимате. Как отметил аким области Гали Искалиев, необходимо внедрять программы водосбережения, разрабатывать дифференцированный тариф на воду для потребителей, а также направить все усилия на модернизацию водоочистных сооружений.

На сегодняшний день водоочистные сооружения подают в город из реки Урал 30 тысяч кубов воды в сутки. Подземный водозабор в районе села Трекино качает для города 22 тысячи кубов в сутки. Данного объема воды достаточно для нужд населения, только в летний период начинает увеличиваться потребления воды из-за поливов огородов в частном секторе питьевой водопроводной водой. В результате жители многоквартиных домов остаются без воды.

«С осени 2019 года предпринимаются меры по увеличению добычи воды на подземном водозаборе: введена в эксплуатацию 1 скважина производительностью 1,3 тысячи кубов в сутки, капитально отремонтированы 5 скважин, что привело к увеличению подачи объема воды в город на 2 тысячи кубометров в сутки. Сейчас остро стоит вопрос о водоснабжении поселков Зачаганск, Деркул, и планируемого нового микрорайона «Акжайык», – отметил аким Уральска Абат Шыныбеков.

По его словам, необходимо в полном объеме использовать имеющиеся ресурсы Каменского группового водопровода. Его запасы позволяют добывать до 24 тысяч кубов воды в сутки, сейчас добывается 6,5 тысяч кубов в сутки, неиспользуемый запас воды – 17,5 тысяч кубов. При поддержке акимата области начата реализация мероприятия по передаче Каменского месторождения в ведение коммунальной собственности области из республиканской. Для доведения объема добычи воды с Серебряковского месторождения, входящего в состав Каменского группового водопровода, до разведанных мощностей – 24 тысяч кубов – необходимо выполнить ряд мероприятий по бурению дополнительных скважин, капитальному ремонту двух резервуаров чистой воды объемом 3,6 тысяч кубов, а также замена водовода с месторождения до города Уральска.