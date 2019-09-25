Проект «Открытый бюджет» будут более активно реализовывать в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области реализуется интерактивная карта «Открытый бюджет», а также в госучреждениях планируется открытие «народного офиса». Об этом было сказано на прошедшем совещании в областном акимате под руководством главы региона Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По словам представителей Департамента, результаты исследования, проведенного международной организацией «Transparency International», показали, что в Казахстане произошли позитивные изменения в борьбе с коррупцией. Это еще раз свидетельствует о проводимой в стране эффективной системной работы, направленной на борьбу с коррупцией.

В свою очередь аким области отметил актуальность темы и подчеркнул, что этот важнейший вопрос находится на его личном контроле.

«Мы должны стать самым прозрачным и открытым регионом. Будем активно работать в этом направлении. Присутствующие здесь руководители, должны осуществлять строгий контроль и не допускать коррупционных правонарушений. Вы несете персональную ответственность, а тем кто допустил будут предприняты самые жесткие меры. Поручаю активно реализовывать проект «Открытый бюджет», - сказал У.Шукеев.





Отметим, интерактивная карта позволит каждому жителю лично контролировать реализацию денежных средств. Кроме того, Карта в режиме реального времени отражает полную информацию о бюджетных средствах, выделенных на строительство, ремонт и содержание социальных объектов.

Наряду с этим, на совещании говорили и о повышении качества государственных услуг, устранения коррупции, формирования антикоррупционной культуры. Также аким области отметил работу в регионе проектного офиса - «Туркестан – площадка честности». В рамках данного проекта, который доказал свою эффективность, проведены продуктивные встречи, правовые консультации получили около тысячи госслужащих и более 8 тысяч жителей. Более того, в целях формирования антикоррупционной культуры по области организовано около 1700 мероприятий.

Помимо этого, в 29 государственных и 19 частных колледжах области открыты фронт-офисы «Sanaly Urpaq». В тоже время, в образовательных, медицинских, социальных и государственных учреждениях открыты 818 «магазинов честности» в формате самообслуживания без продавца. Кроме того, до конца года все поликлиники и больницы пройдут процесс автоматизации и цифровизации.











