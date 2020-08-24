Проект «От сердца к сердцу» прошел в новом формате в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Проект «От сердца к сердцу» прошел в новом формате в городе Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Проект «От сердца к сердцу», направленный на поддержку лиц с особыми потребностями, был организован Туркестанской областной детской библиотекой имени Ибрая Алтынсарина и Центром социальных услуг. В этом году в виду ограничительных карантинных мер он обрел новый формат и прошел на платформе ZOOM.

В мероприятии приняли участие сотрудники библиотеки, молодежь, специалисты Центра социального обслуживания и люди с ограниченными возможностями.

Онлайн-проект вела сотрудник библиотеки Асия Сабденкулова и многократный чемпион международных и республиканских соревнований по армрестлингу Ермек Калымбетов.

Ребята читали стихи, пели песни. Сотрудники библиотеки прочитали несколько произведений великого Абая, Мукагали Макатаева. Не остались в стороне и люди с ограниченными возможностями. Бибатырова Айгерим, член трио Сат Абилдаев Азат и Ермек Калымбетов исполнили несколько песен. Участники интересной встречи выразили благодарность организаторам.

Проект будет проводиться еженедельно в формате «Чтение книг».