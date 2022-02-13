Новости
Проект о жизни солдат запустили в Минобороны
13 Февраля 2022 12:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны запустили проект о жизни солдат, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВ Минобороны обозначили приоритеты в воспитательной работе с военнослужащими Министр обороны РК проверил воинские части Алматинского и Капшагайского гарнизонов Пострадавшие в результате январских событий военнослужащие награждены медалями «Ел қорғаны»
В первом выпуске проекта SarbazLIFE солдаты срочной службы бригады противовоздушной обороны Георгий Вертков, Акылбек Елик и Максим Кузнецов делятся впечатлениями об армии, о жизни в воинском коллективе и рассказывают о планах на будущее.
Видео доступно по ссылке.
Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, видео будет публиковаться на официальном канале YouTube и Telegram канале (@modgovkz) Министерства обороны.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Пожар произошел в здании полиции в Алматинской области
- Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях
- Пострадавший от нападения алабая актюбинец находится в тяжелом состоянии
- Грузовик с трикотажными изделиями сгорел дотла на трассе в Павлодарской области
- В каком гарнизоне проходит службу самый высокий солдат казахстанской армии
- Дополнительная функция включена в работу «Сергек» в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн