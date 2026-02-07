Проект новой Конституции устраняет архаизмы и закрепляет цифровые права — эксперт

— Сколько предложений вы внесли в рамках работы Конституционной комиссии?

— Порядка шести–семи предложений. На данный момент поддержаны три–четыре. Конституция — документ высшей юридической силы, поэтому речь идет не о масштабных переписываниях, а о точечных и выверенных правках.

— Как изменится система кадровых назначений при переходе к однопалатному парламенту?

— Принципиальных изменений в части формирования Правительства нет. Кандидатура премьер-министра, как и прежде, будет вноситься Президентом и рассматриваться Парламентом — теперь Курултаем. Члены Правительства также проходят согласование в комитетах. Основные изменения касаются перераспределения полномочий между Президентом и Курултаем в части назначения руководителей государственных органов, что направлено на соблюдение баланса ветвей власти.

— Существует ли риск роспуска Курултая при отклонении кандидатур?

— Теоретически такая норма существует, но на практике она маловероятна. Чтобы кандидатура была отклонена дважды, она должна очевидно не соответствовать требованиям должности. Как правило, на рассмотрение вносятся профессионально выверенные кандидатуры.

— Почему преамбуле Конституции уделяется такое внимание?

— Преамбула должна отражать и историческую преемственность, и ориентир на будущее. Наша история — это Тюркский каганат, Кыпчакские государства, Золотая Орда, Казахское ханство. Но при этом мы живем в XXI веке, и в Конституции должны быть отражены наука, инновации, IT, креативная экономика. Отказ от технологий сегодня означает стратегическую уязвимость.

— Какие архаичные нормы были исключены из Конституции?

— Убраны устаревшие понятия, не соответствующие современным реалиям, например, упоминание телеграфа. Впервые закреплены цифровые права, интеллектуальная собственность, расширено понимание творчества — научного, художественного, культурного.

— Почему было важно конституционно закрепить понятие брака?

— В Конституции 1995 года не было определения брака. Сегодня, с учетом глобальных дискуссий, было принципиально важно зафиксировать, что брак — это союз мужчины и женщины, чтобы исключить двусмысленные трактовки.

— Почему вокруг проекта Конституции возникает так много фейков?

— Тема Конституции стала объектом манипуляций. Распространяются слухи о продаже земли, запрете митингов, введении повсеместного особого правового режима — хотя эти нормы либо не менялись, либо искажаются. Чаще всего это попытка привлечь внимание, которая нередко заканчивается административной ответственностью.

— Как вы оцениваете заявления о возможной политической монополии?

— Оснований для этого нет. В Курултае будет 145 депутатов при сохранении 5-процентного проходного порога. Сейчас в парламенте представлены шесть партий, возможно, их станет больше. Кроме того, расширяется круг субъектов законодательной инициативы — к ним добавляется Халк кеңесі. Это, наоборот, расширяет политическое участие.

— Зачем в Конституции закреплено частное образование?

— Частное образование фактически давно существует, но теперь оно получает конституционный статус и становится равноправным с государственным. Это означает повышение его юридического статуса и учет при разработке законов и подзаконных актов в сфере образования.

— Какое практическое значение имеет закрепление новых норм в Конституции?

— Конституционные положения могут быть изменены только через референдум. Это придает им устойчивость и повышает статус соответствующих сфер — будь то адвокатура, образование или цифровые права — в последующем законодательном регулировании.

Напомним, на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.