Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать проект нового Водного кодекса, передает коррсепондент МИА «Казинформ».
«Водный кодекс, принятый в 2003 году, регулирует только порядок в целях хозяйственного использования воды. Этот документ не дает возможность сохранить водные ресурсы и эффективно их использовать. Изменение погодных условий, накопившиеся проблемы в водной отрасли становятся препятствием для социально-экономического развития страны», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.
«Поручаю Правительству совместно с экспертами разработать проект нового Водного кодекса. С учетом изменения климата и политики приграничных стран кодекс должен способствовать снижению дефицита водных ресурсов», - отметил Президент РК.
Напомним, сегодня под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание Правительства.
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