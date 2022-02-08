Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать проект нового Водного кодекса, передает коррсепондент МИА «Казинформ».

«Водный кодекс, принятый в 2003 году, регулирует только порядок в целях хозяйственного использования воды. Этот документ не дает возможность сохранить водные ресурсы и эффективно их использовать. Изменение погодных условий, накопившиеся проблемы в водной отрасли становятся препятствием для социально-экономического развития страны», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

«Поручаю Правительству совместно с экспертами разработать проект нового Водного кодекса. С учетом изменения климата и политики приграничных стран кодекс должен способствовать снижению дефицита водных ресурсов», - отметил Президент РК.

Напомним, сегодня под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание Правительства.