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Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев

8 Февраля 2022 15:40
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Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать проект нового Водного кодекса, передает коррсепондент МИА «Казинформ».

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«Водный кодекс, принятый в 2003 году, регулирует только порядок в целях хозяйственного использования воды. Этот документ не дает возможность сохранить водные ресурсы и эффективно их использовать. Изменение погодных условий, накопившиеся проблемы в водной отрасли становятся препятствием для социально-экономического развития страны», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

«Поручаю Правительству совместно с экспертами разработать проект нового Водного кодекса. С учетом изменения климата и политики приграничных стран кодекс должен способствовать снижению дефицита водных ресурсов», - отметил Президент РК.

Напомним, сегодня под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание Правительства.

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#Президент Казахстана   #Экология   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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