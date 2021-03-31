Проект нового генплана Петропавловска раскритиковали на общественном совете

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на общественном совете города обсуждали проект нового генерального плана, рассчитанного до 2035 года. Общественники уверены, что он требует серьезной доработки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представленный проект генплана города вызвал много вопросов. Особенно у коммунальных предприятий. Ни один из них не увидел в плане, как будут обеспечивать запланированные новые микрорайоны водой, газом, светом и теплом.

«Написали, что уровень грунтовых вод – до одного метра в пойме реки, а на востоке, центре и юго-востоке – 3-4 метра. Что за сказка? Как будто исследование не проводили. О плане развития ливневых канализаций в генплане вообще нет ни слова. Нет комплексной транспортной схемы, генеральной схемы улично-дорожной сети, комплексной схемы организации дорожного движения. Сводный план проектируемых инженерных сетей – один из основных разделов генерального плана. Его тоже нет», - сказал член общественного совета Александр Казанцев.

Но это лишь малая часть недоработок, считают члены общественного совета. А. Казанцев составил целый список вопросов к разработчикам, которых, кстати, на заседании совета не было.

В частности, на территории города находятся земли лесного фонда, почему-то до сих пор не выведенные из него. Сделать это можно только постановлением Правительства РК. Но никто не инициировал это вопрос. Выпиливали деревья, котлован появился. Хотя в генплане давно нужно было определить, что в лесопарковой зоне города не должно быть никакого строительства.

Странным показался общественному совету экскурс в историю города. Большая часть крупных объектов, построенных в Петропавловске в разные годы, осталась вне плана. В том числе градообразующие предприятия. Однако отмечено строительство гостиницы.

Обсуждение длилось около двух часов. Члены общественного совета полагают, что в таком виде принимать генплан не следует. Необходимо внести все замечания.

«Чтобы город развивался стабильно, без шараханий, планомерно, рационально, удобно и комфортно, нужно, чтобы каждый внес свои предложения. Генеральный план – основа для будущей детальной планировки и строительства», - сказал А. Казанцев.

До утверждения генерального плана его должны рассмотреть и обсудить общественные организации, затем он согласовывается с городским и областным маслихатом и только потом документ направляют для утверждения в Правительство РК.