Проект нового генплана Петропавловска раскритиковали на общественном совете
Представленный проект генплана города вызвал много вопросов. Особенно у коммунальных предприятий. Ни один из них не увидел в плане, как будут обеспечивать запланированные новые микрорайоны водой, газом, светом и теплом.
«Написали, что уровень грунтовых вод – до одного метра в пойме реки, а на востоке, центре и юго-востоке – 3-4 метра. Что за сказка? Как будто исследование не проводили. О плане развития ливневых канализаций в генплане вообще нет ни слова. Нет комплексной транспортной схемы, генеральной схемы улично-дорожной сети, комплексной схемы организации дорожного движения. Сводный план проектируемых инженерных сетей – один из основных разделов генерального плана. Его тоже нет», - сказал член общественного совета Александр Казанцев.
Но это лишь малая часть недоработок, считают члены общественного совета. А. Казанцев составил целый список вопросов к разработчикам, которых, кстати, на заседании совета не было.
В частности, на территории города находятся земли лесного фонда, почему-то до сих пор не выведенные из него. Сделать это можно только постановлением Правительства РК. Но никто не инициировал это вопрос. Выпиливали деревья, котлован появился. Хотя в генплане давно нужно было определить, что в лесопарковой зоне города не должно быть никакого строительства.
Странным показался общественному совету экскурс в историю города. Большая часть крупных объектов, построенных в Петропавловске в разные годы, осталась вне плана. В том числе градообразующие предприятия. Однако отмечено строительство гостиницы.
Обсуждение длилось около двух часов. Члены общественного совета полагают, что в таком виде принимать генплан не следует. Необходимо внести все замечания.
«Чтобы город развивался стабильно, без шараханий, планомерно, рационально, удобно и комфортно, нужно, чтобы каждый внес свои предложения. Генеральный план – основа для будущей детальной планировки и строительства», - сказал А. Казанцев.
До утверждения генерального плана его должны рассмотреть и обсудить общественные организации, затем он согласовывается с городским и областным маслихатом и только потом документ направляют для утверждения в Правительство РК.