Проект нового Бюджетного кодекса РК приняли в Правительстве

Члены Правительства Казахстана проголосовали за проект нового Бюджетного кодекса. Теперь документ будет направлен в Парламент РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным министра национальной экономики Алибека Куантырова, проект предусматривает объединение бюджетной программы и бюджетной заявки. Теперь будет формироваться бюджетный запрос, который включит в себя паспорт бюджетной программы, расчеты и одним пакетом вноситься в уполномоченные органы.

Бюджетная программа не будет согласовываться и утверждаться, а будет подписываться руководителем бюджетной программы, в том числе в электронном формате.

Предлагается установить блок базовых расходов постоянного характера на 3 года. Здесь будут текущие адмрасходы госорганов и другие ежегодные постоянные расходы по отдельному перечню. Они не будут рассматриваться детально каждый год, если они не меняются.

Вводится прямая норма, запрещающая открывать вторую, третью бюджетную программу на одну цель.

Для субъектов квазигоссектора предусмотрена обязанность публиковать информацию о своих займах и усилена ответственность за использование средств займа.

В раздел по управлению государственными финансами включены главы по Национальному фонду и по внебюджетным фондам. Средства из Нацфонда будут направляться только на финансирование критической инфраструктуры, стратегические и общестрановые проекты.



«К критически важным объектам будут относиться строительство, например, завода, который даст рабочие места и дополнительные налоги. Или жизнеобеспечивающая инфраструктура. К общестрановым – такие, как проект «Комфортные школы», когда одновременно строятся одинаковые объекты на территории нескольких областей», - объяснил министр.



Отдельной статьей, по его словам, включены положения по «Нацфонду детям». Согласно Концепции управления государственными финансами до 2030 года – это будут целевые требования, ежегодно начисляемые детям до достижения ими 18 лет. Ограничен объем изъятий из Нацфонда на объем целевых требований.