РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:00, 26 Август 2024 | GMT +6

    Проект мониторинга и идентификации мобильных устройств посредством IMEI-кодов обсудили в Алматы

    Бизнес-встреча
    Фото: Вячеслав Балабанов

    Бизнес-встреча по обсуждению ключевых вопросов реализации в Казахстане «Проекта мониторинга и идентификации мобильных устройств посредством IMEI-кодов» прошла в Алматы и привлекла к участию более 40 представителей крупного бизнеса, вендоров-дистрибьюторов и экспертов, передает агентство Kazinform.

    Участники ознакомились с проектом и отметили, что у системы мониторинга и идентификации мобильных устройств (ИС МИУ) множество преимуществ: от борьбы с незаконным ввозом, результатом которой является существенное увеличение поступлений в государственный бюджет, до исключения использования нелегальных, контрафактных и клонированных мобильных устройств на территории Казахстана.

    Бизнес-встреча
    Фото: Вячеслав Балабанов

     

    Ежегодный официальный импорт в страну составляет около 4,2 миллиона абонентских устройств сотовой связи, из них 97% — ввоз смартфонов, 3% — сотовые телефоны. При этом контрабандный ввоз составляет до 40% от общего количества ввезённых устройств. Благодаря информационной системе мониторинга и идентификации мобильных устройств посредством IMEI-кодов будет сформирована честная конкурентная атмосфера.

    Бизнес-встреча
    Фото: Вячеслав Балабанов

    Напомним, что 16 августа на портале «Открытые НПА» опубликован документ «О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. министра информации и коммуникаций РК от 23 мая 2018 года № 226 «Об утверждении Правил регистрации абонентских устройств сотовой связи». В проекте приказа указываются механизмы регистрации, которые ранее в Правилах отсутствовали. Одно из предлагаемых новшеств — создание «белого», «серого» и «чёрного» списка мобильных телефонов и дальнейшая передача сведений об успешно верифицированных абонентских устройствах сотовой связи в «белый» список Базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи. Проект открыт для обсуждения до 2 сентября 2024 года.

    После внедрения системы мониторинга и идентификации пользователи мобильных телефонов получат гарантию ценности и качества приобретаемого устройства, общественную и личную безопасность, бизнес — условия для честной конкуренции и прозрачное ценообразование, а государство — усиление таможенного контроля, сокращение краж мобильных телефонов и помощь в обеспечении национальной безопасности.

    Теги:
    Бизнес Связь, ТВ, IT Алматы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают
    telegram