Проект мониторинга и идентификации мобильных устройств посредством IMEI-кодов обсудили в Алматы

Бизнес-встреча по обсуждению ключевых вопросов реализации в Казахстане «Проекта мониторинга и идентификации мобильных устройств посредством IMEI-кодов» прошла в Алматы и привлекла к участию более 40 представителей крупного бизнеса, вендоров-дистрибьюторов и экспертов, передает агентство Kazinform.

Участники ознакомились с проектом и отметили, что у системы мониторинга и идентификации мобильных устройств (ИС МИУ) множество преимуществ: от борьбы с незаконным ввозом, результатом которой является существенное увеличение поступлений в государственный бюджет, до исключения использования нелегальных, контрафактных и клонированных мобильных устройств на территории Казахстана.

Фото: Вячеслав Балабанов

Ежегодный официальный импорт в страну составляет около 4,2 миллиона абонентских устройств сотовой связи, из них 97% — ввоз смартфонов, 3% — сотовые телефоны. При этом контрабандный ввоз составляет до 40% от общего количества ввезённых устройств. Благодаря информационной системе мониторинга и идентификации мобильных устройств посредством IMEI-кодов будет сформирована честная конкурентная атмосфера.

Фото: Вячеслав Балабанов

Напомним, что 16 августа на портале «Открытые НПА» опубликован документ «О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. министра информации и коммуникаций РК от 23 мая 2018 года № 226 «Об утверждении Правил регистрации абонентских устройств сотовой связи». В проекте приказа указываются механизмы регистрации, которые ранее в Правилах отсутствовали. Одно из предлагаемых новшеств — создание «белого», «серого» и «чёрного» списка мобильных телефонов и дальнейшая передача сведений об успешно верифицированных абонентских устройствах сотовой связи в «белый» список Базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи. Проект открыт для обсуждения до 2 сентября 2024 года.

После внедрения системы мониторинга и идентификации пользователи мобильных телефонов получат гарантию ценности и качества приобретаемого устройства, общественную и личную безопасность, бизнес — условия для честной конкуренции и прозрачное ценообразование, а государство — усиление таможенного контроля, сокращение краж мобильных телефонов и помощь в обеспечении национальной безопасности.