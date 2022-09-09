Проект модернизация сельского здравоохранения охватит 650 населенных пунктов - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реализация национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» позволит обеспечить в течение двух лет все села медицинской инфраструктурой и охватить 650 населенных пунктов. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запланирована модернизация 32 районных больниц до уровня многопрофильных медучреждений. Эти мероприятия сегодня очень актуальны и своевременны», - скзала Ажар Гиният.

Министр отметила, что в настоящее время на селе проживают 41 % или более 7 млн 700 тыс. жителей (7 млн 768 тыс.). Медицинскую помощь сельским жителям оказывают более 5 тыс. медицинских организаций, из них более 2 тыс. – медицинские пункты, 790 – фельдшерско-акушерские пункты, более 1 тыс. – врачебные амбулатории, 227 – поликлиники и 203 больницы.

В населенных пунктах трудятся более 67 тыс. медицинских работников, из них более 13 тыс. – врачи, и порядка 54 тыс. – средний медицинский персонал.

«Следует отметить, что на уровне сельского здравоохранения имеются проблемные вопросы. Одним из острых вопросов является отсутствие медицинских объектов в более 200 сельских населенных пунктах. Кроме того, более 50 % медицинской инфраструктуры ПМСП на селе имеет износ», - добавила Ажар Гиният.

Фото: ortcom.kz