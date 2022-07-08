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Проект ЛРТ не принесет доход – аким Нур-Султана
8 Июля 2022 17:00

Проект ЛРТ не принесет доход – аким Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проект ЛРТ не принесет доход. Об этом заявил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Было потрачено много денег, проект не завершен. Мы все его знаем, говорим. К сожалению, есть такая проблема. Да, этот проект не будет приносить доход. Это вид общественного транспорта, который еще будет субсидироваться. Но в перспективе, мы думаем, что он будет разгружать транспортные коридоры, это будет социальный проект», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

Как бизнес-проект, по его словам, рассматривать проект нельзя.

«С учетом его истории, проблем, сколько денег было потрачено, по мнению экспертов, целесообразно завершить проект до конца и ввести его в эксплуатацию в качестве общественного транспорта. С экономической точки зрения пользы не будет, а с социальной точки зрения будет использоваться как общественный транспорт», - добавил аким.


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Автор:
Корреспондент

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