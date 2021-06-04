Проект Концепции правовой политики до 2030 года разработан в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что даст принятие нового Административного процедурно-процессуального кодекса казахстанцам, рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинофрм».

«Принят Административный процедурно-процессуальный кодекс, который вводится в действие с 1 июля текущего года. Это новый документ для нашей правовой системы. Гражданам предоставляется право быть выслушанным до принятия решения госорганами, а также вводится активная роль суда, которая заключается в оказании содействия гражданам в оформлении заявления и сборе доказательственной базы», - пояснил Марат Бекетаев.

Министр добавил, что внедрение административной юстиции даст новый импульс отношениям между государством и обществом.

Было также отмечено, что в республике приняты меры по совершенствованию нормотворчества.

Соответствующий Закон подписан 12 марта текущего года.

Предусматривается внедрение новых стадий законотворческого процесса, обеспечение качества проектов законов и широкое вовлечение общественности в законотворческий процесс.

В рамках совершенствования основных отраслей национального законодательства министерством совместно с государственными органами и отечественными ученными разработан проект Концепции правовой политики до 2030 года.

Концепция является документом Системы государственного планирования, определяющим приоритетные направления развития национального права, правоохранительной и судебной систем, внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, а также правового образования и правовой пропаганды.

«Полагаем, что содержащиеся меры по совершенствованию правовой системы заложат необходимые правовые предпосылки дальнейшего устойчивого развития Казахстана», - резюмировал Марат Бекетаев.