Проект концепции новой бюджетной политики до 2030 года разработают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца мая текущего года будут внесены предложения по совершенствованию налогово-бюджетной политики, также разработают концепцию новой бюджетной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев, для выработки предложений будет сформирована рабочая группа с участием НПП «Атамекен» и экспертного сообщества по совершенствованию налогового законодательства. В результате будет подготовлен пакет налоговых мер для стимулирования формирования новой структуры экономики, основанной на конкурентоспособном несырьевом секторе.

«Будет сформирован проект концепции новой бюджетной политики до 2030 года, предусматривающей меры по обеспечению сбалансированности государственных финансов, повышению их устойчивости, а также эффективности принимаемых бюджетных решений», - сказал в ходе заседания Правительства Асет Иргалиев.

По информации министра, для выработки мер по поддержке малого и среднего бизнеса будет сформирована рабочая группа с участием НПП «Атамекен» и экспертного сообщества.

«В течение месяца выработанные консолидированные предложения будут внесены на рассмотрение госкомиссии по восстановлению экономического роста. В целях повышения эффективности господдержки будут выработаны единые правила посубъектного мониторинга субъектов бизнеса, получивших государственную поддержку. Также будет сформирована система многомерного и динамичного мониторинга субъектов. Это позволит оценить экономическую и социальную отдачу мер государственной поддержки», - отметил глава МНЭ РК.







