    Проект комплексного плана по противодействию теневой экономике рассмотрен в Правительстве

    В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрен проект Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2026–2028 годы, передает агентство Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Проект комплексного плана по противодействию теневой экономике рассмотрен в Правительстве
    Фото:  primeminister.kz

    Документ охватывает пять ключевых отраслей с наибольшими рисками тенизации: здравоохранение и социальные услуги, торговлю, образование, строительство и сельское хозяйство.

    Перечень отраслей не является закрытым и может корректироваться по мере выявления новых серых ниш в экономике. При этом уже на этапе формирования плана исключены меры, предусматривающие введение новых обязательств для бизнеса или ужесточение регулирования.

    Согласно прогнозным показателям, целевой индикатор «Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП» планируется снизить до 14,5% в 2026 г., до 14% в 2027 г. и до 13,8% в 2028 г.

    Комплексный план включает четыре основных блока и 30 мероприятий:

    • производство товаров;
    • производство услуг;
    • совершенствование фискального администрирования;
    • противодействие незаконной деятельности.

    Отдельный акцент сделан на снижении объемов серого импорта в сфере торговли, от которого страдают добросовестные участники рынка. Министерству торговли и интеграции совместно с бизнес-сообществом поручено определить номенклатуру наиболее массово ввозимых в серую товаров, и совместно с Комитетом государственных доходов выработать меры по защите цивилизованного рынка.

    Значительная роль в реализации плана отводится цифровым решениям и инструментам искусственного интеллекта. Контроль и мониторинг исполнения мероприятий предполагается осуществлять через цифровую платформу ИС Smart Data Finance с оценкой фактического эффекта.

    Реализация всех вытекающих мер будет вестись в рамках совместных дорожных карт и рабочих групп с упором на цифровизацию, ИИ-модели и измеримые KPI, включая рост налоговых поступлений в соответствующих отраслях.

    Проект Комплексного плана был одобрен и после прохождения установленных процедур будет принят Правительством для дальнейшей реализации.

    Ранее сообщалось, что цифровую платформу аналитики данных для борьбы с теневой экономикой создадут в Казахстане.

