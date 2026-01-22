Проект комплексного плана по противодействию теневой экономике рассмотрен в Правительстве

Документ охватывает пять ключевых отраслей с наибольшими рисками тенизации: здравоохранение и социальные услуги, торговлю, образование, строительство и сельское хозяйство.

Перечень отраслей не является закрытым и может корректироваться по мере выявления новых серых ниш в экономике. При этом уже на этапе формирования плана исключены меры, предусматривающие введение новых обязательств для бизнеса или ужесточение регулирования.

Согласно прогнозным показателям, целевой индикатор «Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП» планируется снизить до 14,5% в 2026 г., до 14% в 2027 г. и до 13,8% в 2028 г.

Комплексный план включает четыре основных блока и 30 мероприятий:

производство товаров;

производство услуг;

совершенствование фискального администрирования;

противодействие незаконной деятельности.

Отдельный акцент сделан на снижении объемов серого импорта в сфере торговли, от которого страдают добросовестные участники рынка. Министерству торговли и интеграции совместно с бизнес-сообществом поручено определить номенклатуру наиболее массово ввозимых в серую товаров, и совместно с Комитетом государственных доходов выработать меры по защите цивилизованного рынка.

Значительная роль в реализации плана отводится цифровым решениям и инструментам искусственного интеллекта. Контроль и мониторинг исполнения мероприятий предполагается осуществлять через цифровую платформу ИС Smart Data Finance с оценкой фактического эффекта.

Реализация всех вытекающих мер будет вестись в рамках совместных дорожных карт и рабочих групп с упором на цифровизацию, ИИ-модели и измеримые KPI, включая рост налоговых поступлений в соответствующих отраслях.

Проект Комплексного плана был одобрен и после прохождения установленных процедур будет принят Правительством для дальнейшей реализации.

Ранее сообщалось, что цифровую платформу аналитики данных для борьбы с теневой экономикой создадут в Казахстане.