Проект комплексного плана по противодействию теневой экономике рассмотрен в Правительстве
В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрен проект Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2026–2028 годы, передает агентство Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.
Документ охватывает пять ключевых отраслей с наибольшими рисками тенизации: здравоохранение и социальные услуги, торговлю, образование, строительство и сельское хозяйство.
Перечень отраслей не является закрытым и может корректироваться по мере выявления новых серых ниш в экономике. При этом уже на этапе формирования плана исключены меры, предусматривающие введение новых обязательств для бизнеса или ужесточение регулирования.
Согласно прогнозным показателям, целевой индикатор «Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП» планируется снизить до 14,5% в 2026 г., до 14% в 2027 г. и до 13,8% в 2028 г.
Комплексный план включает четыре основных блока и 30 мероприятий:
- производство товаров;
- производство услуг;
- совершенствование фискального администрирования;
- противодействие незаконной деятельности.
Отдельный акцент сделан на снижении объемов серого импорта в сфере торговли, от которого страдают добросовестные участники рынка. Министерству торговли и интеграции совместно с бизнес-сообществом поручено определить номенклатуру наиболее массово ввозимых в серую товаров, и совместно с Комитетом государственных доходов выработать меры по защите цивилизованного рынка.
Значительная роль в реализации плана отводится цифровым решениям и инструментам искусственного интеллекта. Контроль и мониторинг исполнения мероприятий предполагается осуществлять через цифровую платформу ИС Smart Data Finance с оценкой фактического эффекта.
Реализация всех вытекающих мер будет вестись в рамках совместных дорожных карт и рабочих групп с упором на цифровизацию, ИИ-модели и измеримые KPI, включая рост налоговых поступлений в соответствующих отраслях.
Проект Комплексного плана был одобрен и после прохождения установленных процедур будет принят Правительством для дальнейшей реализации.
Ранее сообщалось, что цифровую платформу аналитики данных для борьбы с теневой экономикой создадут в Казахстане.