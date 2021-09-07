Проект Комплекса мер антиинфляционного реагирования разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект Комплекса мер антиинфляционного реагирования на 2021 – 2024 годы разработали в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях сдерживания роста цен в стране разработан проект Комплекса мер антиинфляционного реагирования на 2021 – 2024 годы. Проект Комплекса мер состоит из 70 мероприятий по двум направлениям - оперативные и среднесрочные меры. Эти меры предусматривают сдерживание роста цен, а также системные меры, направленные на поддержание темпов инфляции в утвержденном целевом коридоре», - сказал министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Министр отметил, что по первому направлению будут реализованы оперативные меры на 2021 год. В рамках расширения товарного предложения планируется реализовать 16 мероприятий.

В том числе, организация закупок видов социально значимых продовольственных товаров и определение потребности производителей в рамках форвардных договоров и «оборотной схемы».

«По аналитическим и организационным мерам запланировано 7 мероприятий. Это перечень мероприятий, предусматривающий скрининг, цифровизацию торговых процессов, мониторинг и анализ недозагруженных и простаивающих мощностей пищевой промышленности. В том числе, предусмотрено институциональное усиление контроля по координации цен за социально значимые продовольственные товары», - добавил министр.

«По регуляторным мерам будет реализовано 10 мероприятий. В том числе, при необходимости будут введены ограничения на вывоз сырья и материалов, по которым наблюдается дефицит либо рост цен на внутреннем рынке. Также введение запрета на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом сроком на 6 месяцев и утверждение комплексных тарифов на медицинские услуги», - проинформировал глава МНЭ РК.

Как отметил Асет Иргалиев, по антимонопольным мерам предусмотрена реализация 9 мероприятий. Будут осуществляться мероприятия, направленные на контроль обоснованности торговых надбавок, выявление признаков ценового сговора и ограничение доступа к торгам.

«В рамках второго направления запланировано 28 мероприятий по среднесрочным мерам до 2024 года. Данные мероприятия включают в себя меры по обеспечению загруженности стабилизационных фондов, реализации импортозамещающих проектов, также переход от административного регулирования цен и проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики», - подытожил министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в августе текущего года ежемесячный рост инфляции составил 0,5%.