Проект «Комфортные школы» реализуют без намека на соблюдение правил госзакупок - Наталья Годунова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство, передавая в области, даже целевые трансферты, снимали с себя всякую ответственность за результат их использования. Об этом заявила председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полагаем, что ответственность руководителей за своевременное достижение поставленных целей за те деньги, которые они на это просили и которые администратором программ были выделены из республиканского бюджета и Национального фонда, недостаточно. Мы говорили уже о том, насколько выросли объемы трансфертов общего характера, передаваемые в регионы. Но если мы передали ресурсы, то надо было передать и ответственность. А передавать было нечего. Министерство, передавая в области, даже целевые трансферты, снимали с себя всякую ответственность за результат их использования, так было всегда», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Сената, где рассматривался отчет Правительства РК и Высшей аудиторской палаты РК об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Председатель Высшей аудиторской палаты добавила, что практически нет ни мониторинга за разработкой регионами ПСД со стороны отраслевых министерств, ни оценки укомплектованности социальных объектов, ни последующего контроля за реализацией.

«Деньги в регионы отдали, это уже не наш вопрос. Поэтому и появляются у нас время от времени школы, то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками. В одном селе одна перегруженная, аварийная школа, а в соседнем – при достаточности ученических мест, строят третью, чтобы детям было недалеко ходить на другой конец поселка. Да и в прошлом году Министерство просвещения отказалось от реализации проекта «Комфортные школы» под предлогом, что строительство – не их профиль. В результате проект реализуется фондом дирекции строительства АО «Samruk-Kazyna Construction» без намека на соблюдение правил государственных закупок, хотя ресурсы выделены большие – 2,6 тлрн тенге. Есть вопросы? Есть. Аналогичные примеры можно найти практически в любом другом министерстве. Высшая аудиторская палата считает, что на законодательном уроне надо вводить солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестиционных проектов, как руководителей центральных госорганов, которые видят картину в целом по стране и управляют ею, так и регионов, которые тратят бюджетные средства», - подчеркнула Наталья Годунова.

В этой связи она предложила внести дополнения в КоАП и разрабатываемом новом бюджетном кодексе ответственность за недостижение показателей результатов.

«Тогда мы будем иметь возможность не через 3-5 лет констатировать факты неэффективного расходования государственных ресурсов, и недостижение поставленных целей, а хотя бы год в год исправлять ситуацию. Это основные моменты, которые сдерживают достижение планируемых результатов за те ресурсы, которыми мы располагаем», - резюмировала Наталья Годунова.