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Проект карты массовых захоронений репрессированных разработали в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в результате научных исследований разработан проект карты мест массовых захоронений репрессированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Заседание региональной комиссии по вопросам реабилитации жертв политических репрессий прошло в акимате области. В состав 9 рабочих групп региональной комиссии вошли более 40 учёных, экспертов, сотрудников музеев и архивов, общественных деятелей.
С начала года учеными была проведена широкомасштабная исследовательская работа по изучению архивных документов по вопросам политических репрессий, совершены научные экспедиции в Иргизский, Байганинский, Темирский и Уилский районы.
В результате, разработан проект карты мест массовых захоронений репрессированных граждан на территории региона. Издана первая часть многотомника «Ақтөбе өңіріндегі кеңестік қуғын-сүргін зобалаңы», в которой были собраны научные статьи членов областной комиссии, подводящие итоги первого года работы.
В целом, с начала года областной комиссией изучено более 6 тысяч дел репрессированных, хранящихся в архивах. Также выявляются и расследуются дела о преследовании священнослужителей и насильственном закрытии религиозных учреждений, конфискации их имущества.
«Вами проведена большая работа, уже есть первые результаты. Считаю также необходимым изучение не только местных архивов, но и фондов архивов зарубежных стран, в которых содержатся сведения о политических репрессиях на территории нашей области. Поручаю уполномоченным местным исполнительным органам создать соответствующие для этого условия», - сказал аким области Ондасын Уразалин.
За активную и плодотворную исследовательскую работу ряд членов региональной комиссии был награждён благодарственными письмами акима области и памятными подарками.
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