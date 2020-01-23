Проект «Қамқорлық» стартовал в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе главы региона Умирзака Шукеева в Туркестанской области приступили к реализации проекта «Қамқорлық», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В соответствии с поручениями акима области, во всех районах и селах проводится работа по выявлению семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Умирзак Естаевич поручил руководителям районов, городов и областному филиалу партии «Nur Otan» начать активную работу в этом направлении. К реализации данного проекта также подключились спонсоры и местные депутаты.

В рамках программы «Қамқорлық» в настоящее время помощь оказывают малоимущим семьям Келесского, Жетысайского, Мактааральского и Казыгуртского районов. С этими семьями напрямую работают акимы районов и сельских округов, которые уже побывали в их домах и вручили им продуктовые корзины. Кроме того, во время встречи были учтены потребности и пожелания каждого члена семьи. Наряду с этим, созданы мобильные группы из числа волонтеров для проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территории домов, где проживают эти семьи.

Стоит отметить, новый проект направлен на оказание помощи остро нуждающимся людям, проживающим в Туркестанской области, и будет реализовываться отдельно от государственных программ. Помощь получат семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, путем оказания всесторонней поддержки и заботы. Более того, трудоспособным членам семьи помогут в трудоустройстве. Для выявления такой категории граждан была создана специальная комиссия. В ее состав вошли аксакалы сёл и местные активисты.

На сегодняшний день в каждом районе выявлено около 100 таких семей, нуждающихся в помощи. В целом, по области помощь в рамках проекта «Қамқорлық» будут получать около 2000 семей.