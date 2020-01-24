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Проект «Қамқорлық» набирает обороты в Туркестанской области

24 Января 2020 15:29
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Проект «Қамқорлық» набирает обороты в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании обозначил ряд важных социальных задач. Одна из них - всесторонняя социальная поддержка многодетных и малообеспеченных семей. В рамках поручений Главы государства, по инициативе акима Туркестанской области Умирзака Шукеева в регионе стартовал проект «Қамқорлық», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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«Мы определим около 2000 семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и назначим каждой из них специальных кураторов, которые предоставят необходимую помощь и консультацию. Кроме того, вопросы занятости, обучения и другие моменты, в рамках программы «Қамқорлық», будут находиться под моим личным контролем», - сказал аким области.

Стоит отметить, новая программа реализуется отдельно от государственных. Другими словами, помощь получат семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, путем оказания всесторонней поддержки и заботы.

Всего за одну неделю уже более 100 нуждающимся в такой поддержке семьям, была оказана реальная помощь в Келесском, Жетысайском, Мактааральском, Казыгуртском и Сайрамском районах. В благотворительном проекте участвуют волонтеры, местные депутаты и спонсоры со всего региона.

На сегодняшний день, в рамках благотворительного проекта, стартовавшего по инициативе Умирзака Естаевича, районные, городские акимы и филиал областной партии «Nur Otan» проводят активную работу в данном направлении. Помимо этого, во всех районах и городах были созданы специальные комиссии, в состав которых вошли аксакалы и местные активисты.

В ноябре 2019 года Президент Республики Казахстан поручил на основе опыта работы Центра поддержки семьи «Жанұя» в городе Нур-Султан создать подобные центры во всех регионах страны. В Туркестане аналогичный центр «Қамқорлық» планируется открыть в июле этого года в рамках благотворительной программы.


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Ключевые слова: Туркестанская область,
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