Проект «Гостевая семья» для детей расширяется в Казахстане

В этом году 3,2 млн детей проведут летние каникулы в более 10 тыс. детских оздоровительных центрах, из них более 15 тыс. детей – в круглогодичных оздоровительных центрах, 186 тыс. детей – в загородных, 2,8 млн детей – в пришкольных, 160 тыс. детей отдохнут в палаточных и юрточных лагерях.

При поддержке фонда «Қазақстан халқына» в рамках проекта «Жаздық жолдама» 10 тыс. детей получат возможность отдохнуть бесплатно. Приоритет отдается детям из социально-уязвимых слоев населения и многодетных семей сельской местности.

Министр отметил, что в регионах наблюдаются положительные сдвиги в организации летнего отдыха как в инфраструктурном, так и в содержательном плане.

- К примеру, в Туркестанской области для охвата детей летним оздоровлением и отдыхом при 10 лагерях строятся модульные корпуса. В Восточно-Казахстанской области продолжается реализация проекта «Гостевая семья». В этом году расширяется география проекта, планируется привлечь 62 семьи из 6 населенных пунктов с охватом 140 детей. В Актюбинской области и в других регионах в рамках Года рабочих профессий особое внимание уделяется профессиональной ориентации учащихся. Участники летнего лагеря на базе колледжей области проходят практические занятия и мастер-классы по различным специальностям, - рассказал Гани Бейсембаев.

Кроме того, летними формами занятости, туристскими, творческими, интеллектуальными мероприятиями в этом году будут охвачены 3,4 млн детей.

По словам министра, высокие показатели охвата детей летним оздоровлением отмечаются в Восточно-Казахстанской (99,9%), Абайской (99,3%), Павлодарской (98,5%), Костанайской (98,5%) и Актюбинской (98,2%) областях.

В целях содержательной организации летнего отдыха Министерством проведена специальная подготовка 120 тыс. педагогов-организаторов. Дополнительно будут привлечены более 12 тыс. студентов и волонтеров.

Ранее сообщалось, что в Казахстане откроют более 10 тысяч пришкольных лагерей.