Проект Генплана города до 2035 года разработали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске представили проект Генерального плана города до 2035 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С документом, занявшим 186 страниц, можно ознакомиться на сайте открытых нормативно-правовых актов. Разработала проект столичная компания «Градкомплекс».

Разработчики провели большой ретроспективный анализ, углубившись в историю образования и развития Петропавловска. Дальше они внесут предложения, как использовать эти факты для дальнейшего развития современного города. В частности, предлагается в границах улиц Потанина, Калюжная, Тухачевского и набережной реки Есиль создание этнографического парка - музея под открытым небом. Особая роль в проекте отводится месту, где ранее находилась военная крепость, заложенная в 1752 году, и ее окружающему пространству.

Разработчики предлагают обратить внимание на Петропавловский элеватор. Они считают недопустимой близость предприятия первого класса опасности к жилым домам микрорайоне «Жас оркен». В проекте территорию элеватора рассматривают как ценный с точки зрения местоположения участок и предлагают предприятие перепрофилировать и провести реновацию. Например, приспособить помещения простаивающего предприятия под коворкинги. Вариантов масса, утверждают разработчики.

«Политика реновации должна коснуться всех пустующих производственных предприятий в границах селитебной территории. Многочисленные неиспользуемые железнодорожные тупики, сохранившиеся на территориях предприятий, подлежат демонтажу», - говорится в проекте.

Большой раздел плана связан с жилищным строительством. По мнению разработчиков генплана, главной проблемой в градостроительном развитии Петропавловска является острая нехватка свободных территорий под жилищное строительство.

«Концепция развития города базируется преимущественно на строительстве многоквартирного жилья и постепенной замене существующего ветхого и малоценного жилищного фонда в пределах центральной части города. При прогнозной численности населения на 2035 год – 270 тысяч человек - потребность в новых территориях составит в целом около двух тысяч га. Существующая граница города составляет 22 491 га. Застроенная часть города занимает 10 705 га. Остальные территории – леса, пашни, болота и свободные земли. Несмотря на наличие в границах города свободных земель, весьма затруднителен выбор благоприятных территорий, пригодных для перспективного развития», - считают разработчики.

В проекте перечисляются факторы, ограничивающие развитие города. В том числе санитарная зона аэропорта, лесные массивы, затапливаемые площади западной части города, отдаленность микрорайонов от центра, дефицит свободных земель. Поэтому авторы предлагают развивать город преимущественно на реконструируемых территориях. Интенсивно заменять малоценную застройку на многоэтажные жилые комплексы.

Территорию Петропавловска поделили на пять планировочных районов: Центральный, Северный, Западный, Восточный и Южный.

Центральный планировочный район, согласно проекту генплана, расположен в правобережной части города. В состав его вошли Подгора, ДСР, Татарка, Слободка, Копай, Бензострой, микрорайоны-БЖ, Зайсан, 19-й и 20-й, Береке и правобережная рекреационная зона.

Северный планировочный район расположен в северных границах города и граничит с Центральным планировочным районом по ул. Жукова в южной части своей территории. В его состав вошли микрорайоны Кирпичный, Юбилейный, Борки и Солнечный и ряд дачных массивов.

Южный планировочный район расположен за железнодорожной веткой Курган - Омск и занимает южные городские территории. В границах района находится Рабочий поселок.

Западный планировочный район расположен в заречной части города, на левом берегу реки Есиль. Южной границей этого района выступает участок железнодорожной ветки Курган - Омск. В составе планировочного района входят Заречный и Кожзавод.

Восточный планировочный район - в его границах расположены крупнейшие производственные и коммунальные предприятия города, промышленные базы и склады – промзона.

Авторы проекта считают перспективным развитие Рабочего поселка и предлагают высвободившиеся после сноса территории пустить под высокорентабельные проекты. А вот Западный планировочный район, напротив, не рассматривается как район перспективного развития селитебной зоны.

Большое внимание в проекте генплана уделяется благоустройству и озеленению Петропавловска – темы, которые особенно волнуют горожан.

Авторы проекта указали, что «уровень обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования составляет 147 га, т.е. 6,7 м²/чел. против нормативного 16 м²/чел., таким образом, дефицит данной площади в настоящее время составляет 205 га в расчете на 220 тысяч человек населения».

Не обошли вниманием разработчики массовую вырубку деревьев в городском парке и отметили, что заявленные растения так и не высадили, а часть парка превратилась в пустошь. Раскритиковали и озеленение дворов.

«В некоторых дворах за счет уменьшения озелененных территорий, вырубки деревьев и урезания метража газонов, были расширены автомобильные стоянки. ... Облагораживание новостроек происходит за счет расположения детских игровых площадок, асфальтирования проезжих дорог и мощения пешеходных дорожек. Качество благоустройства в большинстве случаев неудовлетворительное. Озеленение территории практически отсутствует, несмотря на то, что дома заселены», - говорится в документе.

Негативные качествами озеленения города авторы проекта генплана назвали отсутствие благоустроенных набережных, незавершенность лесопаркового пояса вокруг города, отсутствие взаимосвязи между внутригородскими зелеными насаждениями и лесопарками в пригородной зоне, неравномерное распределение насаждений общего пользования по территории города, повальную вырубку деревьев на улицах города, постепенное уничтожение лесопосадок на берегу реки Есиль и Мещанского леса.

«Несмотря на то, что на озеленение города выделяется большое количество финансов, приобретаемые растения не всегда приспособлены к данным региональным климатическим условиям, по мнению специалистов, при их посадке и уходу не соблюдаются определенные правила, поэтому они не приживаются, гибнут в течение нескольких месяцев после посадки», - отмечено в проекте генплана.

Справедливости ради стоит сказать, что указали авторы и на положительные стороны системы озеленения Петропавловска. В частности, наличие крупных лесопарков на пороге города, большого парка в центре города, традицию создания бульваров и пешеходных зон и ряд других.

Разработчики предлагают использовать возможности расположения города на берегу реки. По их мнению, существуют значительные резервы для развития жилья, объектов культурно-бытового обслуживания и организации набережной с панорамными видами на леса, озера и реку.

«Проектом предлагается продлить улицу им. Ярослава Гашека, расположенную севернее парка, до реки, возвести пешеходный мост, соединив, таким образом, правый и левый берега, основную часть города с микрорайоном Заречный. Проектом предусмотрено озеленение микрорайона «Солнечный», а на перспективу - укрепление и благоустройство набережной реки в его границах» - это лишь одно из предложений благоустройства и озеленения города.

Генпланом предусмотрена ликвидация дачных массивов на пойменных территориях реки в пределах ежегодного затопления в период разлива. Авторы проекта считают, что из-за попадания в реку обломков и нечистот с дачных участков происходит загрязнение окружающей среды. Предлагается оставшиеся садовые коллективы подвергнуть инвентаризации для выявления несанкционированного захвата территории. Юридически не оформленные дачные участки, расположенные в благоприятных экологических природных зонах, изымать для организации на этом месте рекреационных объектов и территорий.

И в завершение – несколько интересных выводов от компании-разработчика. До создания проекта генплана они провели анализ реализации предложений и показателей предшествующего генерального плана.

По мнению авторов, решение о размещении строительства на территории Мещанского леса было некорректным. Специалисты уверены, что жилая элитная застройка должна была формироваться на свободных от лесных насаждений участках. По их мнению, «даже самые комфортные условия для проживания ограниченного числа горожан в этом экологически чистом районе не могут оправдать массовую вырубку единственного городского лесного массива, являющегося бесценным достоянием всего города».

«Практически завершено строительство микрорайона «Береке-1», расположенного в Промышленном планировочном районе, севернее Бензостроя. От основной части города этот отдаленный микрорайон отделен большой промзоной с действующими и заброшенными предприятиями, а также ещё советскими промбазами. Кроме того, экологи бьют тревогу, так как восточнее микрорайона, в недопустимой близости от него размещается нефтебаза российских инвесторов — ОАО «Уралтранснефтепродукт ЛПДС Петропавловск», а также склады газовых резервуаров. Санитарная зона нефтебазы сокращена до 120 метров вместо положенных 1000 метров, т.е. в 8 с лишним раз. Ситуация усложняется еще тем, что местность болотистая. В свое время, решение о строительстве в данном месте жилого микрорайона было ошибочным», - отметили авторы проекта нового генплана.

Это лишь часть замечаний. Разработчики сделали вывод, что реализация проектных решений действующего Генерального плана осуществляется весьма медленными темпами.

«Градостроительная практика последних десятилетий показала, что реальные процессы функционирования крупных развивающихся городов не совсем укладываются в жесткие рамки «классического Генерального плана». Город Петропавловск в этом отношении не является исключением. Здесь новое строительство и проектные разработки сегодняшнего дня не всегда соответствуют предложениям действующего Генерального плана», - отмечается в документе.

Проект Генерального плана развития города еще не утвержден и доступен для обсуждения. Внести свои замечания и предложения можно до 19 марта.

О разработке нового Генерального плана аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщал еще летом 2019-го года. Глава региона тогда сделал акцент на компактной застройке города и заявил, что после утверждения плана никаких корректировок в него вносить не будут.