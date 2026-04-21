Проект домашней реабилитации детей с инвалидностью расширят еще на четыре региона Казахстана

Как сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, совместно с фондом «Қазақстан Халқына» сегодня реализуется пилотный проект по реабилитации детей в домашних условиях. Он уже охватывает Павлодарскую, Кызылординскую области, область Абай и город Шымкент.

Проектом охвачены 508 детей. Улучшение двигательной активности отмечено у 361 ребенка. 23 ребенка начали самостоятельно ходить.

— С учетом имеющихся результатов до конца первого полугодия данный проект будет масштабирован еще в четырех регионах страны — в городе Алматы, Алматинской, Карагандинской и Актюбинской областях, — подчеркнул министр.

Проект был запущен в сентябре 2024 года. Он реализуется в рамках трехлетнего пилота «Реабилитация детей с инвалидностью в домашних условиях» совместно с общественным фондом «Қазақстан Халқына» и Национальным научным центром развития сферы социальной защиты.