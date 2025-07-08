Более 300 детей с инвалидностью прошли реабилитацию на дому

Проект был запущен в сентябре 2024 года и сейчас охватывает 4 региона страны и уже демонстрирует результаты. Как отметила вице-министр, реализация поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по построению инклюзивного общества ведётся в рамках Концепции инклюзивной политики на 2025–2030 годы.

Цель — переход от медико-социальной к социально-правозащитной модели инвалидности и расширение возможностей для полноценной интеграции людей с особыми потребностями в общество.

Одним из ключевых направлений стало развитие программ поддержки детей с инвалидностью.

Совместно с общественным фондом «Қазақстан халқына» и Национальным научным центром развития сферы социальной защиты реализуется трёхлетний пилотный проект «Реабилитация детей с инвалидностью в домашних условиях».

— Речь идёт не просто о техническом обеспечении. Важно, чтобы ребёнок получил именно те средства реабилитации, которые ему действительно необходимы. Подход — индивидуальный. Это и есть путь к более активной и полноценной жизни, — подчеркнула Виктория Шегай .

Всего в проекте участвуют 306 детей из Шымкента, Павлодарской, Кызылординской областей и области Абай. Для них закуплены современные инновационные технические средства реабилитации (ТСР). Только в Шымкенте выдано 202 ТСР, и 114 детей уже вовлечены в занятия.

В целом по стране 239 участников демонстрируют положительную динамику: 75 детей научились удерживать голову, 43 — сидеть самостоятельно, 22 — ходить с поддержкой, а 11 — ходят без помощи.

— Я особенно хочу поблагодарить родителей, которые ежедневно занимаются с детьми и активно используют платформу проекта SOCIUM, — сказала вице-министр, отметив также поддержку фонда «Қазақстан халқына» и акиматов всех 4 регионов.

Развитие инклюзивных подходов, повышение качества жизни детей с инвалидностью и обеспечение условий для их интеграции в общество продолжатся в рамках реализации государственной концепции.

Напомним, по данным Минтруда с прошлого года в Казахстане наблюдается рост детской инвалидности.