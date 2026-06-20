Проект City Park с инклюзивной инфраструктурой и спортзонами представили в Шымкенте

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев во время рабочей поездки в Шымкент ознакомился с ходом строительства и реализации инфраструктурных и социальных объектов, передает агентство Kazinform.

В рамках поездки первый вице-премьер принял участие в торжественной церемонии открытия нового общественного пространства City Park, возведенного на месте бывшего парка «Киял алеми». Проект реализован в рамках комплексной модернизации городской среды и направлен на создание нового современного общественного пространства, доступного для всех категорий населения. Земельный участок площадью 4,89 га был возвращен в государственную собственность в прошлом году, после чего на нем были проведены работы по благоустройству и обновлению.

— Сегодня City Park стал современным урбанистическим пространством, объединяющим функции отдыха, спорта, культуры и общественной активности, где созданы все условия для комфортного и безопасного досуга жителей и гостей города. На территории нового парка предусмотрены творческие зоны для молодежи, открытый амфитеатр для проведения различных мероприятий, многофункциональные площадки для отдыха и встреч, интерактивные водные элементы, а также пространства для проведения городских фестивалей и культурных мероприятий, — отметили в Правительстве.

Одним из важных направлений проекта является развитие спортивной инфраструктуры. На территории парка обустроены круглогодичный каток, универсальные спортивные и игровые площадки, терренкурные дорожки для прогулок, зеленые лабиринты и специально оборудованные смотровые площадки.

— Важной частью концепции City Park является принцип инклюзивности. Все элементы благоустройства, начиная от пешеходных дорожек и заканчивая общественными зонами, спроектированы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями, граждан пожилого возраста и родителей с детскими колясками, — говорится в сообщении.

Первый заместитель Премьер-министра подчеркнул, что открытие подобных объектов является результатом системной реализации поручений Главы государства по формированию комфортной городской среды, развитию современной инфраструктуры и повышению качества жизни граждан.

Также в рамках рабочей поездки Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом строительства нового терминала аэропорта Шымкента и второй взлетно-посадочной полосы.

— Проект реализован в рамках программы по превращению аэропорта города в современный мультимодальный хаб международного уровня. Длина взлетно-посадочной полосы превышает 3 км, а ширина составляет 75 м, а прочное покрытие полосы позволяет принимать тяжелые грузовые воздушные суда. Также новая полоса будет оснащена современными системами, позволяющими принимать самолеты даже в условиях ограниченной видимости или ее полного отсутствия, что позволит повысить стабильность и надежность авиасообщений и усилит потенциал города Шымкента как стратегического центра авиаперевозок, — подчеркнули в Правительстве РК

Ранее Нурлыбек Налибаев ознакомился с реализацией ключевых проектов в Шымкенте.