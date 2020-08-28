Проект «Бюджет участия»: ремонт шести скверов ведется в одном из районов Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом благоустройства территорий Жетысуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Эта преимущественно промышленная часть города всегда нуждалась в общественных пространствах для отдыха и полезного времяпровождения. Небывалая по масштабам работа ведется в текущем году. На всех микроучастках района благоустроено 12 скверов, из которых три готово, остальные будут сданы в сентябре», - написал аким в своем Instagram.
Он отметил важность того, что ремонт шести скверов, в том числе в микрорайонах Айнабулак-1 и 2, ведется в рамках проекта «Бюджет участия».
«То есть жители сами решили, каким будет место их активного отдыха — с удобными скамейками и дорожками, детскими и спортивными площадками. К слову, в районе в текущем году будет отремонтировано по 25 км дорог и тротуаров, что в пять раз больше, чем в предыдущие годы. Район и, главное, его жители заживут новой жизнью», - выразил уверенность аким.
Сегодня Бакытжан Сагинтаев объявил, что в Алматы начинается сбор заявок по проекту «Бюджет участия». Сбор заявок будет продолжаться до 5 октября.
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