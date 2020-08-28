+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 16 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Проект «Бюджет участия»: ремонт шести скверов ведется в одном из районов Алматы

28 Августа 2020 22:10
Поделиться:
Проект «Бюджет участия»: ремонт шести скверов ведется в одном из районов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом благоустройства территорий Жетысуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как проведение капремонта домов позволяет астанчанам сократить расходы на КСК
90 семьям-очередникам вручили ключи от новых квартир в Таразе «Сервисные акиматы» заработали во всех районах Акмолинской области Более десятка военных Акмолинской области получили награды

«Эта преимущественно промышленная часть города всегда нуждалась в общественных пространствах для отдыха и полезного времяпровождения. Небывалая по масштабам работа ведется в текущем году. На всех микроучастках района благоустроено 12 скверов, из которых три готово, остальные будут сданы в сентябре», - написал аким в своем Instagram.

Он отметил важность того, что ремонт шести скверов, в том числе в микрорайонах Айнабулак-1 и 2, ведется в рамках проекта «Бюджет участия».


«То есть жители сами решили, каким будет место их активного отдыха — с удобными скамейками и дорожками, детскими и спортивными площадками. К слову, в районе в текущем году будет отремонтировано по 25 км дорог и тротуаров, что в пять раз больше, чем в предыдущие годы. Район и, главное, его жители заживут новой жизнью», - выразил уверенность аким.

Сегодня Бакытжан Сагинтаев объявил, что в Алматы начинается сбор заявок по проекту «Бюджет участия». Сбор заявок будет продолжаться до 5 октября.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Акимат   #Строительство   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив