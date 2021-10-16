Проект «Бейбітшілік пен келісім» получил высокую оценку иностранных экспертов - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – По итогам Международной научно-практической конференции «Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и задачи на будущее», проходившей в Таразе 14 – 15 октября, принята резолюция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более двухсот экспертов в области межэтнических отношений из Казахстана, России, Украины, Израиля, Болгарии, Узбекистана, депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, представители государственных и правоохранительных органов обсуждали актуальные вопросы современного взаимодействия этносов. Обсуждения проходили как на пленарном заседании, так и в рамках отдельных секций.

Говорилось о роли местных исполнительных органов и гражданских институтов в решении социальных проблем в полиэтничных населенных пунктах, о профилактике конфликтов и протестных настроений, использовании научно-экспертного потенциала в предупреждении конфликтов в мультикультурной среде. Поднимались вопросы роли Ассамблеи народа Казахстана и СМИ в укреплении общественного согласия.

По итогам обсуждений участники конференции приняли резолюцию, в которой отражены рекомендации для местных исполнительных органов по укреплению межэтнического согласия.

В частности, участники конференции предлагают распространить опыт Жамбылской области по реализации проекта «Бейбітшілік пен келісім» - «Мир и согласие».

«Значимым и важным в деле укрепления толерантности в нашей области стал пилотный проект «Мир и согласие», ставший главным проводником ценностей межэтнического согласия, - сказал в своем выступлении аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. – В рамках проекта созданы три рабочие группы из представителей государственных и правоохранительных органов, экспертов, общественных организаций, религиозных и деловых кругов по направлениям «Межэтническое и межконфессиональное согласие», «Решение социально-бытовых проблем и развитие бизнеса», «Правоохранительная сфера».

Проект, отметил аким области, в первую очередь, ориентирован на гармонизацию этнического, конфессионального, культурного, языкового многообразия в регионе посредством проведения разноформатных мероприятий, встреч, информационно-разъяснительной работы по актуальным вопросам, волнующих жителей области.

«В рамках проекта с начала 2021 года члены рабочих групп встретились с жителями 145 населенных пунктов. Предметом обсуждения на встречах стали актуальные проблемы, волнующие жамбылцев. В частности, вопросы сферы образования, качества медицинских услуг, религиозного просвещения, малого предпринимательства и другие. Для их решения разработана специальная Дорожная карта, в рамках которой проведено 812 мероприятий, 204 встречи и 111 общественных приемных. В результате, 1 070 гражданам оказана поддержка в решении социальных вопросов, 445 – медицинская помощь, 170 сельчанам помогли в оформлении безвозвратных грантов для открытия собственного дела. Кроме того, 55 матерей получили адресную социальную помощь, 347 человек трудоустроено на постоянную работу, 90 привлекли к социальным работам, 129 – к общественным. А 173 молодых человека получили направления на молодежную практику», - поделился аким области.

Глава региона напомним, что в декабре 2016 года в Таразе распахнул свои гостеприимные двери областной «Дом дружбы», который украсил архитектурный облик города и сразу стал одной из главных его достопримечательностей.

«Дом дружбы» не просто здание, в котором проводятся важные мероприятия, ежедневно трудятся и работают представители разных национальностей и культур, - рассказал Бердибек Сапарбаев. – Это символ дружбы, единства и мира на территории Жамбылской области. Со дня его открытия Дом дружбы с официальным визитом посещал Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Здесь побывали послы Германии, Южной Кореи, Польши, Греции, Таджикистана. Здесь встречали делегации из Азербайджана, Германии, Израиля, Ирана, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, США, Польши, России, Турции, Украины, Южной Кореи».

Инициированный Главой государства Касым-Жомартом Токаевым пилотный проект «Бейбітшілік пен келісім» вносит свой вклад в укреплении общественного согласия, подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

«Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев отмечает, что стабильность и согласие - это ежедневный труд, который должен передаваться от поколения к поколению. Благодаря последовательному курсу, заданному Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, в нашей стране созданы условия для развития культур, языков и традиций этносов. Совместно с этнокультурными объединениями мы работаем над укреплением в обществе идей взаимного уважения, терпимости, межнационального и межрелигиозного согласия», - сказал спикер.

Было подчеркнуто, что результаты проекта «Бейбітшілік пен келісім» получили высокую оценку иностранных экспертов.

«Все ваши предложения, озвученные в ходе конференции, будут непременно учтены. По итогам конференции будет выпущен сборник докладов. Символично, что конференция проходит именно в нашем регионе, который отличается разнообразной национальной палитрой. К тому же Тараз – город с богатой историей и древней культурой. На казахской земле есть два города, которые отражаются на всех картах со времен Великого Шелкового пути, — Тараз и Жаркент. И если в стране 11 объектов, вошедших в Список ЮНЕСКО, то пять из них расположены в Жамбылской области», - отметил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Отмечается, что зарубежные эксперты были единодушны во мнении, что государственная политика Казахстана в сфере межэтнического согласия заключается в обеспечении стабильности и консолидации казахстанского общества, регулировании межэтнических процессов на основе конструктивного диалога и взаимодействия.

«Конференция прошла на высоком уровне, каждое выступление спикеров вызывало живой интерес слушателей. Отрадно, что государственные деятели принимали активное участие, тем самым, доказывая, что сфере межэтнических отношений в стране уделяется особое внимание. Конституция РК содержит исчерпывающие нормы, регулирующие сферу межэтнических и межконфессиональных отношений. Ассамблея народа Казахстана является уникальным общественным институтом и играет огромную роль в деле консолидации общества. Представители АНК активно принимают участие в благотворительных мероприятиях. Таким образом, формируется культура взаимопомощи», - говорит участник конференции доктор социологических наук, профессор из Украины Виктор Щербина.

Напомним, Международная научно-практическая конференция проходила в Таразе 14 - 15 октября и завершилась итоговой резолюцией. Организаторами выступили Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан и акимат Жамбылской области.