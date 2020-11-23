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Проект «Ауыл – ел бесігі» успешно реализуется в селах Акмолинской области

23 Ноября 2020, 10:48
Проект «Ауыл – ел бесігі» успешно реализуется в селах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области в рамках программы «Ауыл – ел бесігі», нацеленной на создание комфортной среды для проживания на селе, реализуется 41 проект. Строительство и реконструкция объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, ЖКХ и дорог проходит в 12 сельских населенных пунктах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

На сегодня работы по 14 проектам завершены, из них 10 по среднему ремонту дорог в шести районах области и 4 проекта в сфере образования, в числе которых капитальный ремонт средней школы села Бастау Атбасарского района, средней школы №4 села Жалтыр Астраханского района, реконструкция кровли средней школы села Кызылагаш Бурабайского района и капитальный ремонт детского сада «Мирас» села Балкашино Сандыктауского района. Теперь дети могут учиться в комфортных условиях и получать знания в специальных кабинетах – физики, химии, географии и др.

«На стадии завершения у нас 24 проекта. К концу этого месяца заканчивается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районном центре Аршалынского района. В начале месяца проведена реконструкция водопроводных сетей села Капитоновка Буландынского района. Продолжаются работы в четырех населенных пунктах», - проинформировали в управлении экономики и бюджетного планирования.

Так, на днях завершился ремонт дорог в селе Красный Яр. Работы здесь начались в апреле этого года. Подрядчиком выступило ТОО «Кокше АгроИнвест». На протяжении трех месяцев шли подготовительные работы для укладки асфальта на 24 улицах – щебеночное покрытие, установка водопропускных труб и т.д. С середины лета здесь отремонтировано дороги протяженностью 14 км. Вскоре ожидается завершение капитального ремонта Дома культуры «Кокше». Реализация таких проектов положительно скажется на качестве жизни жителей поселка.

К слову, три проекта завершатся в следующем году, в их числе строительство центра досуга молодежи в селе Бастау Атбасарского района, ФОКа в ауле Акмол Целиноградского района и ремонт наружных сетей теплоснабжения в селе Красный Яр.


Акмолинская область   ЖКХ   Акимат   Строительство   Рухани жаңғыру   Регионы Казахстана   Дороги  
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