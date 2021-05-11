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    15:48, 11 Май 2021 | GMT +6

    Проект  Ashyq заработает в столичном аэропорту с 12 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля РК разъяснили, как будет осуществляться допуск в здание столичного аэропорта с помощью приложения «Ashyq». Об этом передает МИА «Казинформ».

    «В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РК от 6 мая 2021 года № 20, с 12 мая текущего года в аэропорту города Нур-Султан начинается реализация пилотного проекта «Ashyq». Согласно требованиям алгоритма, допуск в здание аэропорта в Нур-Султана будет осуществляться при условии сканирования специального QR-кода пассажиром для определения статуса пассажира и предъявления результата на входе работнику аэропорта. Статус пассажирам присваивается на основании сверки с информационными системами «Единый интеграционный портал ПЦР-исследований» и «Центр Контроля COVID-19 МЗ РК», - говорится в пояснении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК, опубликованном в

    Telegram МВК по нераспространению коронавируса.

    Расшифровка статусов:

    • «Зелёный» – пассажир обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19 не более 72 часов;
    • «Синий» – нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный, будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест;
    • «Жёлтый» присваивают контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать другие общественные места;
    • «Красный» статус присваивается, если пассажир сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.

    Как напомнили в комитете, цель проекта «Ashyq» - обеспечение безопасности пассажиров в аэропорту и на борту воздушного судна, путем не допуска пассажиров с красным и желтым статусом.
    При отсутствии смартфона у пассажира, сотрудник аэропорта проверяет статус пассажира по ИНН (с его согласия) в информационной системе. Статус иностранных граждан проверяется введением номера паспорта.
    «При успешном внедрении пилота «Ashyq» в аэропорту города Нур-Султана ограничения по недопуску провожающих и встречающих посетителей будут отменены», - дополнили в комитете.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Астана Главная Безопасность
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