Проект  Ashyq заработает в столичном аэропорту с 12 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля РК разъяснили, как будет осуществляться допуск в здание столичного аэропорта с помощью приложения «Ashyq». Об этом передает МИА «Казинформ».

«В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РК от 6 мая 2021 года № 20, с 12 мая текущего года в аэропорту города Нур-Султан начинается реализация пилотного проекта «Ashyq». Согласно требованиям алгоритма, допуск в здание аэропорта в Нур-Султана будет осуществляться при условии сканирования специального QR-кода пассажиром для определения статуса пассажира и предъявления результата на входе работнику аэропорта. Статус пассажирам присваивается на основании сверки с информационными системами «Единый интеграционный портал ПЦР-исследований» и «Центр Контроля COVID-19 МЗ РК», - говорится в пояснении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК, опубликованном в

Telegram МВК по нераспространению коронавируса.

Расшифровка статусов:

• «Зелёный» – пассажир обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19 не более 72 часов;

• «Синий» – нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный, будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест;

• «Жёлтый» присваивают контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать другие общественные места;

• «Красный» статус присваивается, если пассажир сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.

Как напомнили в комитете, цель проекта «Ashyq» - обеспечение безопасности пассажиров в аэропорту и на борту воздушного судна, путем не допуска пассажиров с красным и желтым статусом.

При отсутствии смартфона у пассажира, сотрудник аэропорта проверяет статус пассажира по ИНН (с его согласия) в информационной системе. Статус иностранных граждан проверяется введением номера паспорта.

«При успешном внедрении пилота «Ashyq» в аэропорту города Нур-Султана ограничения по недопуску провожающих и встречающих посетителей будут отменены», - дополнили в комитете.