Проект «Ashyq» стартует в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня директор палаты предпринимателей Туркестанской области Тимур Нахипбеков презентовал новое мобильное приложение «Ashyq» для объектов предпринимательства во время карантина. По его словам, в пилотном проекте «Ashyq», который начнет работу с 26 апреля, заинтересованы более 300 предпринимателей из Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

«Основная цель внедрения этого приложения - определить статус посетителя любого общественного места с помощью QR-кода и общей базы ПЦР. То есть выясняется, болен ли гражданин коронавирусной инфекцией или нет. При входе в общественное место пользователь сканирует специальный QR-код и показывает его администратору. Код определяет статус посетителя. Предпринимательский объект видит только статус посетителя. «Красный» цвет - человек сдал ПЦР-тест и получил положительный результат. Владельцу этого статуса необходимо строго придерживаться режима самоизоляции в домашних условиях. «Желтый» цвет у тех, кто контактировал с больным человеком. Им разрешено ходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать другие объекты. «Синий» статус – нет ограничений в передвижении, кроме мест, где обязательно наличие ПЦР-справки. «Зеленый» статус – передвижение без ограничений для лица, прошедшего ПЦР-тестирование на COVID-19 с отрицательным результатом», - сказал Тимур Нахипбеков.

Предпринимателям-участникам программы «Ashyq» для получения QR-кода нужно подать заявку на сайте infokazakhstan.kz. После проверки соответствия требованиям проекта в личном кабинете появится код, с помощью которого будет предоставлена возможность научиться работать с приложением и работать в тестовом режиме в течение 1 недели.

Это приложение позволит предпринимателям продолжать свою деятельность.