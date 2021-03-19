Проект Ashyq: когда разрешат пользоваться приложением в кинотеатрах и ресторанах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Когда могут разрешить пользоваться приложением «Ashyq» в бильярдных клубах, кинотеатрах, ресторанах, ответил директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня постановлением главного государственного врача РК мобильное приложение «Ashyq» могут применить только фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет), боулинг-клубы городов Нур-Султан, Алматы и Караганда.

В ходе брифинга в РСК Айтуар Кошмамбетов заявил, что для реализации пилота «Ashyq» создан проектный офис. Проектным офисом (МЦРИАП, МЗ РК, НПП РК) была достигнута договоренность о реализации пилота в 5 этапов:

1 этап: разрешенные виды деятельности, имеющие ресепшн (фитнес-центры, спа-центры, бассейны, сауны) для всех зон;

2 этап: компьютерные и боулинги;

3 этап: кинотеатры и все объекты, имеющие возможность онлайн бронирования;

4 этап: все оставшиеся неразрешенные виды деятельности (в т.ч. фудкорты, банкетные залы, караоке);

5 этап: распространение Ashyq на все регионы.

«Атамекен» как представитель бизнеса давно инициирует включение кинотеатров в данный проект, хотели бы ускорить эту процедуру, но вместе с тем, мы понимаем, что находимся сейчас в «красной» зоне и на данный момент какие-то резкие послабления требовать или ожидать довольно сложно. Я полагаю, что если Алматы перейдет из «красной» зоны в «желтую», то мы спокойно могли бы новые объекты подключить к проекту: кинотеатры и другие объекты, имеющие онлайн-бронирование, концертные залы с соблюдением дистанции и т.д. Все усилия к этому приложим, мы постоянно находимся на связи с кинотеатрами города Алматы, собственниками бизнеса, торговыми центрами, где расположены кинотеатры», - отметил он.

Спикер также рассказал о бильярдных клубах.

«Постановлением главного санврача РК от 26 февраля, бильярдные клубы в перечень не вошли, но в последнем постановлении главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина от 16 марта, бильярдные клубы вошли. Поэтому сейчас мы этот момент уточняем. Мы рады, что тем больше объектов подключаются к проекту, тем больше возможностей будут открываться бизнесу и работы. В данный момент у нас идет проработка, чтобы в постановление республики тоже внесли бильярдные клубы», - добавил Айтуар Кошмамбетов.

А. Кошмамбетов также предупредил всех участников пилотного проекта о том, что нужно строго соблюдать правила сканирования посетителями QR-кода. Данные будут постоянно собирать, обрабатывать и участники с низкими показателями сканирования будут исключаться из пилотного проекта.

«Участники пилота имеют преимущества перед остальными участниками рынка. Компьютерные клубы и боулинги в целом относятся к запрещенным видам деятельности, но для участников проекта «Ashyq» есть возможность работать. Это мы считаем, уже большое достижение для них и преимущество. Что касается фитнес-клубов, спа-центров, саун, бассейнов, если мы находимся в «красной зоне», то они как участники «Ashyq» работают по правилам «желтой» зоны. Ограничения по времени устанавливается санврачом. Если находимся в «желтой» зоне, то участники «Ashyq» могут работать по «зеленой» зоне, то есть для них устанавливается мягкий график», - пояснил спикер.

Отметим, в городах Алматы, Нур-Султан и Караганда с 17 января успешно реализуется первый этап пилотного проекта «Ashyq» - приложения, определяющего статус посетителей заведения с помощью QR-кода. Больше всего приложением пользуются в Алматы.

Ранее мы публиковали ответы на часто задаваемые вопросы по приложению «Ashyq».