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    10:02, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Проект Ashyq: 48 кинотеатров открылись в Алматы и Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов рассказал, как внедряется проект «Ashyq» в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства для сохранения деятельности предпринимателей сейчас вводим информационную систему «Ashyq». Всего участвуют 1658 субъектов, в обработке дополнительно находятся более 670 заявок. Также со вчерашнего дня проект масштабирован на все регионы. По нашим расчетам, в течение недели заявки на включение в проект ожидаем до 5 тысяч предпринимателей», - рассказал Аблай Мырзахметов на заседании Правительства.

    По его словам, эффект от реализации проекта наблюдается в разрезе Алматы, Нур-Султана, Караганды, Тараза.

    «Проект «Ashyq» хорошо развивается. В течение года у нас некоторые виды предпринимательства, например, кинотеатры, театры были закрыты. На сегодняшний день всего открылось 48 кинотеатров, из них в Алматы и Нур-Султане. Например, в Нур-Султане с театрами балета и оперы отработан алгоритм фиксирования посетителей через «Ashyq». Эти алгоритмы будут тиражированы на театры других регионов, чтобы для наших зрителей были созданы такие условия», - резюмировал Аблай Мырзахметов.


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