Проект «Асарлатып үй салу»: жамбылцы получат свыше 170 новых домов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новоселья жамбылских семей продолжаются в рамках проекта «Асарлатып үй салу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в региональной службе коммуникаций Жамбылской области, в рамках проекта «Строительство дома методом «Асар», инициированного акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым, в селе Луговое Рыскуловского района состоялось вручение ключей от еще одного жилого дома.

В строительстве дома участвовали, помимо созданного волонтерами благотворительного фонда «Жан жылуы», и местные предприниматели, крестьянские хозяйства, простые сельские жители.

По проекту «Асарлатып үй салу» в Рыскуловском районе в 2020 году было запланировано строительство 16-ти домов, из которых 14 уже построено. Две нуждающиеся семьи заселились в приобретенные для них готовые дома. В этом году методом асар возводятся еще 15 домов.

При содействии спонсоров обладательницей собственного жилья стала жительница села Луговое Дария Тулендиева, воспитывающая особого ребенка. Строительство для этой семьи нового жилья, обошедшегося почти в 5 миллионов, завершено за три месяца.

В новоселье приняли участие ветераны, спонсоры, представители руководства Рыскуловского района.

Ключи от дома вручил председатель районного совета ветеранов Кожайхан Бижанов, который отметил, что там, где есть единство, имеют место и такие добрые дела, а также поблагодарил всех, причастных к благому делу.

Аким района Ерболат Садыркулов вручил благодарственные письма сельчанам и предпринимателям, внесшим особый вклад в строительство жилья.

Благодаря спонсорской поддержке местных предпринимателей, уроженцев села, молодежи и просто неравнодушных граждан района, этот проект найдет свое продолжение.

Напомним, проект «Асарлатып үй салу» реализуется по инициативе акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

Односельчане объединяются и строят дома малоимущим и многодетным семьям, инвалидам. Какая семья заселится в первую очередь, решает местный совет аксакалов. В 2020 году в Жамбылской области в рамках инициативы «Асар» велось строительство порядка ста домов.

По данным облакимата, в рамках проекта «Асарлатып үй салу» в этом году планируется построить 170 - 180 домов.