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31 Июля 2022 21:00

Проект «Асарлатып үй салу»: жамбылцы получат 117 новых домов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские семьи празднуют новоселье в рамках проекта «Асарлатып үй салу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, проект «Асарлатып үй салу» инициирован в 2019 году прежним акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым. Односельчане объединяются и строят дома малоимущим и многодетным семьям, инвалидам. Очередность заселения, какая семья заселится в первую очередь и в какой дом, решает местный совет аксакалов.

По данным областного акимата, в 2020 году в районах Жамбылской области в рамках проекта «Асар» велось строительство порядка ста домов. В 2021 году строительство 150-ти домов для малоимущих и многодетных семей, инвалидов активно продолжилось.

«По проекту «Асарлатып үй салу» ежегодно более ста малообеспеченных семей становятся новоселами, - сказал в ходе недавней встречи с молодежью аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. - На сегодняшний день более 250 семей отпраздновали новоселье. В этом году по той же схеме планируется построить новые дома для 117 семей. К этим благородным проектам надо привлекать как можно больше молодежи, чтобы молодые люди учились помогать своим согражданам, бескорыстно творить добро».

Благодаря спонсорской поддержке жамбылских предпринимателей, уроженцев сельской местности, молодежи и просто неравнодушных граждан, проект «Строительство дома методом «Асар» найдет свое продолжение, заверили в ведомстве.

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