Проект «30 добрых дел» инициировал Фонд развития общественно значимых инициатив

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор частного фонда «Фонд развития общественно значимых инициатив» Ермек Мажитов в ходе мероприятия, посвященного «Марафону добрых дел» объявил о том, что через две недели стартует проект «30 добрых дел», инициированный Фондом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в рамках «Марафона добрых дел» можем озвучить два интересных проекта, которые напрямую связаны с Посланием Главы государства. Это – проект «Деревья для Казахстана». Вы помните, как Глава государства в своем Послании озвучил, что намечается большой проект по озеленению нашей страны. Не только государство, а именно гражданское общество, бизнес-сообщество, само население должно проявить активность. Участие в таких проектах показывает роль каждого человека в озеленении. Поэтому, как было сказано сегодня, марафон стартует в рамках 30-летия Независимости Казахстана. В рамках марафона также через две недели стартует проект «30 добрых дел». Путем благотворительного аукциона с привлечением меценатов, филантропов, будут представляться интересные проекты», - отметил Ермек Мажитов в ходе проведения «Марафона добрых дел».

По его словам, вырученные средства также пойдут на целевую помощь.

«На самом деле такие благие дела в нашей крови. Это часть нашей ежедневной жизни. Вы помните, как в прошлом году в период пандемии наша нация объединилась. Мы увидели роль государственной поддержки, бизнес-сообщества, гражданского сектора. Для консолидации этих добрых дел необходим большой национальный проект. Мы готовы быть частью этого проекта, и призываем все сообщество объединяться в проведении добрых дел», - добавил Е. Мажитов.

Напомним, сегодня в столице стартовал «Марафон добрых дел» с участием доноров и меценатов. На сегодняшнем мероприятии присутствуют министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, доноры, меценаты, волонтеры.