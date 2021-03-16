Проект «100 новых лиц» стал стимулом для многих специалистов в разных сферах – Айдос Есмагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский скульптор, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» в номинации «Культура» Айдос Есмагамбетов сообщил, что намерен развивать искусство создания эксклюзивных гиперреалистичных скульптур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я с детства любил рисовать. Мой отец также хорошо рисовал, а также разбирался в музыке. Вообще, мои родители – люди, близкие к искусству. Я окончил Аркалыкский государственный педагогический институт. В вузе освоил основные направления изобразительного искусства. Вообще, направление гиперреализма не входило в программу, оно возникло позднее. То есть, в любом университете есть только конкретные специальности «живопись», «скульптура», а такой специальности, как «гиперреализм», нет», – сказал А. Есмагамбетов.

Как он сообщил, создавать гиперреалистичные эксклюзивные скульптуры научился самостоятельно.

«Я старался изучить работы известных зарубежных гиперреалистов. Искал их публикации в СМИ. Изучал материалы, которые они использовали, экспериментировал с ними. В этой сфере нет обобщенных технологий, все приходится искать, собирать самому. Для этого нужно много времени», – отметил скульптор.

Айдос Есмагамбетов также сообщил, что намерен развивать это направление в нашей стране.

«Чего я хочу? Мне хотелось бы, чтобы в нашей стране открылся музей, подобный музею мадам Тюссо. Если такой музей откроется в нашей столице, там можно было бы выставить скульптуры известных деятелей. Думаю, что скульптуры исторических личностей вызовут интерес и у казахстанцев, и у иностранных туристов. До сих пор я изготавливал одну-две статуи в год на свои средства. Поэтому я предложил бы, чтобы в рамках проекта «100 новых лиц» и в дальнейшем уделялось внимание этому направлению в искусстве. В целом, я считаю, что проект «100 новых лиц» будет способствовать росту популярности специалистов в разных сферах. По моему мнению, этот проект стал стимулом для многих специалистов», – сказал Айдос Есмагамбетов.

Напомним, Казинформ и ранее рассказывал о творчестве талантливого художника и скульптора Айдоса Есмагамбетова. Он изготавливает гиперреалистичные скульптуры из силикона, в числе его работ – скульптуры Нурсултана Назарбаева, Абая, Абылай хана, первого министра обороны РК генерал-полковника Сагадата Нурмагамбетова, Барака Обамы.



