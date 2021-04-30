Проект «100 новых лиц Казахстана» поспособствует покорению творческих вершин - музыкант Арыстан Абильдин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году победителями проекта «100 новых лиц Казахстана» стали представители разных сфер деятельности. Молодой музыкант Арыстан Абильдин считает, что проект, несомненно, будет способствовать покорению творческих вершин. 18-летний юноша уже добился минуты славы. О достижениях в музыкальной индустрии и о победе в проекте он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Кавер карагандинца Арыстана Абильдина попал в мировой Shazam. Помимо этого, он является победителем музыкального конкурса, организованного известным артистом Jan Khalib.

«Я с детства занимаюсь музыкой. С пяти лет играю на фортепиано и барабанах. В пять лет папа отдал меня в музыкальную школу. Родители тоже являются музыкантами, поэтому не удивительно, что связал свою жизнь с творчеством. Первую авторскую песню посвятил любимой девушке. Как-то получилось так, что людям нравилась моя музыка, в социальных сетях пользователи оставляли многочисленные комментарии и пожелания. Это и вдохновило меня на создание новых шедевров», - рассказал молодой музыкант.

Сейчас Арыстан Абильдин сотрудничает с известной крупнейшей отечественной компанией в сфере музыкального издательского бизнеса ПМИ - Первым музыкальным издательством в России.

«Не так давно сотрудничаю с ПМИ. Очень рад и счастлив, что мне досталась такая уникальная возможность. Первое музыкальное издательство работает с такими известными артистами, как Иван Дорн, Zivert, Филипп Киркоров. Очень надеюсь, что мы создадим новые хиты», - заверил музыкант.

В ходе нашей беседы он рассказал о победе на музыкальном конкурсе, организованном артистом Jan Khalib.

«Если честно, не ожидал, что выиграю. Проходил конкурс каверов на его песню. Я решил попробовать, выложил в социальной сети свой вариант песни. По итогам голосования набрал большее количество баллов, так победил на его авторском конкурсе», - поделился он.

Как и все музыканты, молодой артист мечтает покорить большие сцены – весь мир.

«Пока, возможно, она кажется нереальной. Но я буду упорно идти к цели», - подчеркнул Арыстан Абильдин.

«Я неимоверно счастлив находиться среди победителей. Мне кажется, это новая ступень в жизни человека, позволяющая достигать новых вершин. Несомненно, это повлияет на мой личностный рост и поспособствует покорению новых творческих вершин», - добавил музыкант Арыстан Абильдин.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» и отметил, что они своим талантом сумели завоевать признание народа и внесли вклад в развитие государства. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.