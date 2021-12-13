Продюсеру Нурлану Коянбаеву присудили медаль «Шапағат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил учителей почетным званием, а также нескольких граждан медалью «Шапағат» во время церемония вручения государственных наград в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что учитель школы-интерната для одаренных детей Малой академии искусств имени Нургисы Тлендиева Атырауской области Дарижан Тореханова удостоена почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Многие ее ученики, как отметил Президент, являются победителями республиканских олимпиад по английскому языку.

Медаль «Ерен еңбегі үшін» вручили учителю школы города Жанаозена Розе Шишенбаеве. Она преподает казахский язык и литературу учащимся русской школы. Ученики педагога занимают призовые места на различных конкурсах.

«Медалью «Шапағат» награждена главный врач медицинского центра «Касарас» Костанайской области Гульмира Сейдагалиева. Многие другие наши граждане получили высокие государственные награды», - сказал в своем слове Касым-Жомарт Токаев.

Во время церемонии медаль «Шапағат» также получили врач-хирург Балхашской центральной районной больницы Ильяс Калиев, блогер Денис Кривошеев и генеральный продюсер студии «Казтелепродукт» Нурлан Коянбаев.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград и премий.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград и премий.

В ходе церемонии награждения Глава государства вручил высшую награду страны «Қазақстанның Еңбек Ері».