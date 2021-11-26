Продвижение «зеленых» технологий обсудили эксперты государств-членов СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы борьбы с изменением климата, перехода к зеленой экономике обсудили государства-члены СВМДА в ходе Конференции «Развитие зеленых технологии и ВИЭ в контексте низкоуглеродного развития». Мероприятие было организовано Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов совместно с Ассоциацией экологических организаций Республики Казахстан на площадке СВМДА. Международная конференция собрала более чем 95 участников государств-членов из Азербайджана, Бангладеш, Индии, Иордании, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таиланда и Турции, передает МИА «Казинформ».

В ходе панельных сессий выступили эксперты и представители Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел Бангладеш, Национального института солнечной энергии Индии, Шанхайской экологической и энергетической биржи, Китайской Пекинской зеленой биржи (CBEEX), Министерства иностранных дел России, Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития России, Министерства энергетики Таиланда, турецкой корпорации Machtech, ПРООН в Казахстане, а также Назарбаевского Университета.

«Идея о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии впервые озвучена Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 5 октября 1992 года. Только начиная искать свой путь, Казахстан уже тогда стремился наладить дружественные отношения с соседями, внести свой вклад в укрепление безопасности в Азии. Сегодня перед нами новый вызов – изменение климата», - отметила председатель Ассоциации экологических организаций Казахстана Алия Назарбаева, обращаясь к участникам Конференции с приветственным словом.

В этой связи, председатель Ассоциации экологических организаций Казахстана подчеркнула, что СВМДА должно стать эффективным инструментом в борьбе с глобальным потеплением, развития зеленых технологий и возобновляемых источников энергии в контексте низкоуглеродного развития.

В своем приветственном обращении исполнительный директор СВМДА посол Кайрат Сарыбай отметил, что исходя из всеобъемлющего подхода к обеспечению безопасности, вопросы экологии являются неотъемлемой частью повестки дня СВМДА. «Изменение климата, обусловленное выбросом загрязняющих веществ в атмосферу, влечёт за собой серьёзные экологические и экономические последствия для стран и, соответственно, оказывает своё влияние на безопасность в ее более широком контексте», - подчеркнул Кайрат Сарыбай.

В своем выступлении и.о. председателя правления Международного центра Жанар Игенова отметила важность Конференции и, что затрагиваемые в ней вопросы подчеркивают намерения всех стран СВМДА в борьбе с изменением климата. Кроме того, была подчеркнута необходимость консолидации усилий в борьбе с последствиями изменения климата, формируя зеленые финансы и направляя их потоки на внедрение зеленых технологий. «Международное сотрудничество позволит производить обмен знаниями и опытом в сфере декарбонизации экономики, развития зеленого финансирования и внедрения зелёных технологий и технологий ВИЭ», - резюмировала свое выступление Жанар Игенова.

В ходе конференции участники обменялись мнениями по выработке коллективных подходов к решению проблем, в частности опытом внедрения зеленых технологии и ВИЭ в странах СВМДА, по вопросам потенциала стран СВМДА при реализации решений КС-26 РКИК ООН, а также в борьбе с изменением климата и его последствиями.