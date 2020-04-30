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Продукты питания 100 семьям раздал житель Байдибекского района Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
30 Апреля 2020, 18:20
Продукты питания 100 семьям раздал житель Байдибекского района Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Оразалы Ержанов, житель села Мынбулак Байдибекского района Туркестанской области, в рамках кампании #Bizbirgemiz раздал продукты питания 100 семьям, чтобы поддержать своих земляков во время чрезвычайной ситуации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В продовольственной корзине для малообеспеченных и многодетных семей есть пакет с мукой и маслом.
« Благотворительность совпала со священным месяцем Рамаданом. Оразалы Ержанов в районе известен как благородный человек. Только в прошлом году он построил мечеть в родном ауле. Мы были очень рады, когда акимат Байдибекского района присвоил ему звание «Почетный гражданин», он этого заслуживает. Желаем его семье благополучия и плодотворной работы»,- выразили свою благодарность жители района.

При раздаче продуктов питания все соблюдали необходимые меры предосторожности, связанные с карантинным режимом.

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