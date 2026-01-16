Лечение онкологии и диагностика сердца: Институт ядерной физики производит уникальные радиофармпрепараты

Олжас Бектенов посетил в Алматы «Институт ядерной физики» (ИЯФ) Агентства Республики Казахстан по атомной энергии и ознакомился с работой ключевых установок и производственных площадок. Институт занимается испытаниями материалов для ядерных реакторов нового поколения и термоядерных установок, применяет ядерные технологии в промышленности, научных исследованиях и медицине, включая производство жизненно важных радиофармпрепаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

На сегодня на базе ИЯФ функционируют 11 базовых экспериментальных установок, включая исследовательский реактор ВВР-К, критический стенд, хранилища радиоактивных отходов и отработавших источников ионизирующего излучения, а также 6 ускорительных комплексов заряженных частиц. На базе исследовательского реактора ВВР-К и циклотрона Cyclone-30 налажено единственное в Казахстане производство реакторных радиофармпрепаратов, аккредитованное по международному стандарту GMP.

Фото: пресс-служба Правительства РК

В настоящее время Институт выпускает и поставляет в медицинские центры Казахстана три радиофармпрепарата, в том числе на основе йода-131 и молибдена-99/технеция-99m. Йод-131 применяется для лечения заболеваний щитовидной железы, включая онкологические, а технеций-99m используется для диагностики заболеваний практически всех органов и систем человека. Генераторы технеция-99m также производятся в ИЯФ, технология их изготовления запатентована Институтом. В целом линейка охватывает ключевые изотопы для диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и лечения рака щитовидной железы, при этом Институт обеспечивает порядка 85% потребности страны в радиофармпрепаратах. Cyclone-30 предназначен для промышленного производства радиоизотопов и в настоящее время практически полностью загружен выпуском фтора-18 для ПЭТ-диагностики, потребность в котором в Казахстане стабильно растет.

Олжасу Бектенову продемонстрировали работу с высокоактивными радиоактивными материалами в «горячих камерах» — экранированных боксах со смотровыми окнами и дистанционными манипуляторами, обеспечивающими безопасное выполнение операций с облученными материалами. В комплексе пять камер, каждая отвечает за отдельный этап, включая разборку облученных устройств, разрезку, сварку, испытания источников излучения и переработку радиоизотопов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев отметил, что продукция ИЯФ применяется для лечения и диагностики более 18 тыс. пациентов ежегодно, а промышленные радиоизотопы экспортируются в страны Европы, США и Центральной Азии. Также Институт реализует инвестиционные проекты по локализации производства стратегически значимых радиоизотопов, включая молибден-99 осколочным способом и лютеций-177, и развивает коммерческие направления деятельности.

Премьер-министру доложено о промышленной изотопной продукции. Институт является единственным производителем источников ионизирующего излучения (кобальт-57, иридий-192, сурьма-124). Кобальт-57 сегодня поставляется на экспорт в Германию, Францию, Россию. Следует отметить, что научно-техническая база Института, с учетом ее модернизации и расширения, является основой для развития ядерного кластера страны и наукограда в Алматинской области.

Фото: пресс-служба Правительства РК

В ходе рабочей поездки министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил о Концепции создания и развития наукоемких территорий. В качестве одной из пилотных локаций определена площадка Института ядерной физики в Алматинской области. Здесь предусмотрено создание научно-технологического парка с фокусом на укрепление кадрового потенциала, модернизацию научной инфраструктуры, коммерциализацию разработок и запуск высокотехнологичных производств.

Среди ожидаемых результатов — привлечение более 400 научных специалистов и развитие патентной базы. На сегодня ИЯФ сотрудничает более чем с 30 организациями, включая ЦЕРН, МАГАТЭ, MIT, ОИЯИ и другие. В Институте действуют учебные центры, подготовившие более 4,5 тыс. специалистов, и планируется открытие в 2026 году регионального учебного центра по ядерной криминалистике. В этой связи для создания условий обучения и проживания в конце прошлого года построено общежитие, оснащенное пространствами для учебы и работы.

Премьер-министр осмотрел семиэтажное здание, рассчитанное на 116 учащихся и специалистов. Отмечено, что реализация проекта способствует формированию устойчивой образовательной среды, привлечению и закреплению квалифицированных кадров, а также развитию научного потенциала в рамках реализации проектов ядерного кластера Казахстана.

Ранее сообщалось об утверждении Концепции создания наукоградов до 2035 года в Казахстане.