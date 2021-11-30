Продуктовые корзины раздали нуждающимся в столичном Доме дружбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в канун праздника Дня Первого Президента и 30-летия Независимости Республики Казахстан, в столичном Доме дружбы прошла благотворительная акция, в рамках которой было роздано 56 продуктовых корзин для нуждающихся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Продовольственные корзины получили матери-одиночки, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи. Одна корзина включает в себя товары первой необходимости: крупы, чай, макаронные изделия, подсолнечное масло и т.д.

«Сегодня в преддверии празднования Дня Первого Президента, 30-летия Независимости страны столичная Ассамблея народа Казахстана проводит очередную благотворительную акцию, направленную на поддержку социально уязвимых слоев населения. Хочу отметить, что благотворительные акции ассамблея проводит постоянно, более того, на одной из сессий Елбасы дал поручение, чтобы ассамблея стала координатором благотворительной деятельности по регионам», - сказала заместитель руководителя Управления внутренней политики города Нур-Султана Ляззат Кусаинова.

По ее словам, Центр координации благотворительной деятельности Дома дружбы с каждого объединения собирает все сведения о нуждающихся в помощи людях.

«У нас есть несколько семей, которые находятся под нашим постоянным патронатом. Например, мальчик Темирлан, которого мы взяли под свою опеку четыре года назад, родился с диагнозом ДЦП. Его мама обратилась к нам за помощью собрать необходимую сумму для его операции в России. При неблагоприятном исходе его развитие могло остановиться, и его ждала бы инвалидизация. С нашей помощью операция состоялась. Мальчик начал говорить, встал на ноги. За жизнью ребенка мы следим и постоянно оказываем поддержку. И таких семей у нас несколько. Многие стесняются обращаться за помощью, но мы периодически обзваниваем, узнаем, чем можем быть полезными», – рассказала она.

В рамках благотворительной акции продовольственные корзины на сумму 480 тысяч тенге получили более 56 семей. Стоит отметить, что в прошлом году столичной ассамблеей была оказана благотворительная помощь на сумму более 50 млн тенге, на сегодняшний день - на сумму 35 млн тенге.

Напомним, под эгидой «30 добрых дел», объявленной в начале года, городской Ассамблеей проведено 47 благотворительных акций такие, как «Жүректі жылытар мейрімділік», «Достық – мейірімділік әлемі», «Жылы жүрек, жақсы тілек», «Қазақстан – берекелі шаңырақ», «Аяла». В рамках акций помощь была оказана 5 850 человек.