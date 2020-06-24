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Продуктовые бутики на 250 кв.м горели в Сарыагаше

24 Июня 2020 09:37
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Продуктовые бутики на 250 кв.м горели в Сарыагаше

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел сегодня утром в городе Сарыагаш Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК .

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В 04:40 часов вдоль поливного канала «Рамадан» в Сарыагаше загорелись девять продуктовых бутиков на общей площади 250 кв.м.

В результате пожара огнем уничтожен рядом припаркованный автомобиль марки «ГАЗель». Пожар ликвидирован в 06:25. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Были задействованы силы и средства ДЧС, дежурная следственная оперативная группа - 36 человек - и девять единиц техники.




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#Туркестанская область   #Происшествия  
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