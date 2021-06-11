Продуктовую импортозависимость прокомментировал сенатор
«Роль агропромышленной отрасли растет на фоне растущего спроса на продукты питания в мире и кризиса экономики, связанного с пандемией. В период реализации рассматриваемой государственной программы вопросы законодательного обеспечения развития агропромышленного комплекса, его государственного регулирования были охвачены и поддержаны депутатами Сената в рамках различных мероприятий.
Как вы знаете, данный документ, разработанный на основе интеграции программы «Агробизнес – 2017» и государственных программ управления водными ресурсами, один раз актуализировался и трижды изменялся. Результаты анализа хода его выполнения важны для определения предстоящих мер», - сказал Д. Мусин на Правительственном часе в Сенате на тему реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса Казахстана на 2017-2021 годы.
По его словам, в достижении намеченных целей были замечены существенные недостатки.
«В докладе министра сельского хозяйства отмечено, что обеспечена положительная тенденция роста основных макроэкономических показателей отрасли. В рамках программы на реализацию поставленных задач за прошедшие 4 года предусмотрено 2 трлн 494 млрд тенге, фактически профинансировано только 66%, при этом экспорт продуктов переработки вырос в 1,5 раза, объем валовой продукции сельского хозяйства - в 1,7 раза и составил 6,3 трлн тенге. Однако имеются существенные недостатки в достижении намеченных целей, задач и результатов», - отметил депутат.
По его мнению, показатели экономического роста отрасли и выполнения задач, направленных на повышение качества жизни сельского населения, требуют принятия системных мер. Эта необходимость отмечена и в аудиторских заключениях Счетного комитета.
«Несмотря на принятые меры, доля сельскохозяйственной отрасли составляет всего 5-5,5% от валового внутреннего продукта, по ряду продуктов питания сохраняется импортозависимость, объем которой в прошлом году превысил 4 млрд долларов США. Вместе с тем, запланированные в программе задачи по урегулированию проблем реализации сельскохозяйственной продукции и переработанной продукции, развитию торгово-логистической инфраструктуры в целях стабилизации цен на продукты питания, созданию сети оптово-распределительных центров не нашли четкого решения. В этой связи очень актуальны принимаемые меры по сокращению импорта путем создания 24 оптово-распределительных центров, насыщения внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами. При этом, как показывает нынешняя ситуация, для нашей страны независимость от импорта стала более важной. Данные недостатки свидетельствуют о состоянии села, в котором проживает 41% населения страны, уровне конкурентоспособности отрасли, сохранении системных проблем в аграрном секторе», - заключил сенатор.