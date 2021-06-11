Продуктовую импортозависимость прокомментировал сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Показатели выполнения задач, направленных на повышение качества жизни сельского населения, требуют принятия системных мер. Об этом сообщил сенатор Дуйсенгазы Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Роль агропромышленной отрасли растет на фоне растущего спроса на продукты питания в мире и кризиса экономики, связанного с пандемией. В период реализации рассматриваемой государственной программы вопросы законодательного обеспечения развития агропромышленного комплекса, его государственного регулирования были охвачены и поддержаны депутатами Сената в рамках различных мероприятий.

Как вы знаете, данный документ, разработанный на основе интеграции программы «Агробизнес – 2017» и государственных программ управления водными ресурсами, один раз актуализировался и трижды изменялся. Результаты анализа хода его выполнения важны для определения предстоящих мер», - сказал Д. Мусин на Правительственном часе в Сенате на тему реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса Казахстана на 2017-2021 годы.

По его словам, в достижении намеченных целей были замечены существенные недостатки.

«В докладе министра сельского хозяйства отмечено, что обеспечена положительная тенденция роста основных макроэкономических показателей отрасли. В рамках программы на реализацию поставленных задач за прошедшие 4 года предусмотрено 2 трлн 494 млрд тенге, фактически профинансировано только 66%, при этом экспорт продуктов переработки вырос в 1,5 раза, объем валовой продукции сельского хозяйства - в 1,7 раза и составил 6,3 трлн тенге. Однако имеются существенные недостатки в достижении намеченных целей, задач и результатов», - отметил депутат.

По его мнению, показатели экономического роста отрасли и выполнения задач, направленных на повышение качества жизни сельского населения, требуют принятия системных мер. Эта необходимость отмечена и в аудиторских заключениях Счетного комитета.

«Несмотря на принятые меры, доля сельскохозяйственной отрасли составляет всего 5-5,5% от валового внутреннего продукта, по ряду продуктов питания сохраняется импортозависимость, объем которой в прошлом году превысил 4 млрд долларов США. Вместе с тем, запланированные в программе задачи по урегулированию проблем реализации сельскохозяйственной продукции и переработанной продукции, развитию торгово-логистической инфраструктуры в целях стабилизации цен на продукты питания, созданию сети оптово-распределительных центров не нашли четкого решения. В этой связи очень актуальны принимаемые меры по сокращению импорта путем создания 24 оптово-распределительных центров, насыщения внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами. При этом, как показывает нынешняя ситуация, для нашей страны независимость от импорта стала более важной. Данные недостатки свидетельствуют о состоянии села, в котором проживает 41% населения страны, уровне конкурентоспособности отрасли, сохранении системных проблем в аграрном секторе», - заключил сенатор.



