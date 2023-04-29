Продукцию по цене на 10-15% ниже рыночной могли купить жители Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня единства народа Казахстана на центральной площади города Кокшетау «Тәуелсіздік» прошла сельскохозяйственная ярмарка, в которой приняли участие более 80 сельхозтоваропроизводителей Аршалынского, Астраханского, Буландынского, Жаркаинского, Жаксынского, Егиндыкольского, Есильского, Ерейментауского, Коргалжинского районов, города Кокшетау и АО «НК СПК Кokshe», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам посетившего ярмарку заместителя акима Акмолинской области Малгаждара Таткеева, подобные продажи имеют большое значение для стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, ведь продукцию здесь можно купить по цене на 10-15% ниже рыночной.

«Сегодня жители города и пригорода могут прибрести свыше 40 разных видов продовольственной продукции местного производства. Цены ниже рыночных на 10-15%. Аграрии области привезли около 30 тонн мясных и колбасных изделий, около 2 тонн свежей рыбы, 140 тысяч штук яиц, около 4 тонн молока и молочной продукции, около 3 тонн муки, свыше 16 тонн картофеля и другую продукцию», - поделился М. Таткеев.

Замакима также поздравил акмолинцев с наступающим праздником, отметив, что специально для поднятия настроения горожан рядом с торговыми рядами был организован концерт работников культуры и творческих коллективов региона.

Жители областного центра давно оценили выгоду подобных ярмарок, поэтому с 8 часов утра здесь уже многолюдно.

«Продукция дешевле. Яйца взяла по 410, а так всегда 530-560 тенге. Для горожан это хорошая цена. На мясо тоже цены ниже. Я всегда хожу на ярмарки для интереса, сравниваю цены. Считаю, что для пенсионеров с минимальными пенсиями подобные ярмарки очень нужны. Здесь всегда много людей. Мне нравится продукция Жаркаина, Ерейментау, Жаксы, Аршалы. К примеру, Коргалжын привозит хорошую рыбу, я уже брала и оценила качество», - поделилась пенсионерка, бывший работник сельского хозяйства Гайша Байманова.

«Мы не пропускаем ни одной ярмарки! Приезжаем с самого раннего утра. Довольны: качество продукции нормальное и цена приемлемая. Нам, пенсионерам, нравится. Все дешевле. Бывают, конечно, нюансы, но коммерция есть коммерция, все хотят жить. А нам главное взять быстрее, подешевле и получше!» - добавил еще один покупатель Серик Кульчуков.

Аким Отрадного сельского округа Жаркаинского района Бейбут Есентаев сам лично встал сегодня за прилавок, чтобы реализовать продукцию своего района.

«Наш район привез конину, две коровы, пять баранов, все выращено в домашних условиях. С самого утра идет очень хорошая торговля. Также в нашем районе есть село Тасоткель, в котором ТОО «Тамерлан» занимается молочным производством. Сегодня они привезли молоко и кисломолочные продукты – кефир, ряженку, сыворотку, сметану. В основном наша продукция степная. Где-то по ней отрабатываем с сельхозтоваропроизводителями, а где-то даем объявления через соцсети, а когда обращаются жители района, то перед тем, как принять продукцию, обследуем все через ветстанцию», - поделился Б. Есентаев.

По словам заместителя акима Аршалынского района Сакена Асилова, сельхозтоваропроизводители района привезли около 4 тонн картофеля от ТОО «Енбек», 3 тонны мяса птицы от ТОО «Ак-Дала Агро», а также по 15 тысяч штук яиц двух категорий С1 и С2.

«У нас проходят традиционные ярмарки в с. Жибек Жолы и п. Аршалы. Вся наша продукция натуральная, сельские жители всегда хотят жить в тандеме с городом, чтобы показать, какая продукция у нас есть», - добавил замакима.

Всего на ярмарку приехали свыше 80 сельхозпроизводителей из девяти районов и города Кокшетау, которые привезли 71 тонну продукции на 75 млн тенге.

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