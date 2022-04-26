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Продукция для импортозамещения должна быть высокого качества - Премьер-Министр РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
26 Апреля 2022, 11:57
Продукция для импортозамещения должна быть высокого качества - Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства готовится Программа импортозамещения до 2025 года. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил внести в Правительство проект программы до 16 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы импортозамещения находятся на постоянном контроле Главы государства. С учетом текущей геополитической ситуации импортозамещение приобретает особую актуальность для нашей экономики. Доля закупок товаров, работ и услуг отечественного производителя в государственном, квазигосударственном секторах и недропользователей составляет 52%, из которых фактическая доля казахстанского содержания не превышает 40%. Кроме того, за прошлый год импорт вырос почти на 8%», - сказал в ходе заседания Правительства Премьер-Министр.

Как подчеркнул глава Правительства, основная часть импорта – продукция с высокой добавленной стоимостью, а экспорт – низкого передела.

«Для обеспечения конкурентоспособности экономики Казахстана необходимо менять эту тенденцию. Здесь должна оказать положительное влияние политика импортозамещения с последующим выходом на экспорт. В этой связи, по поручению Главы государства готовится программа импортозамещения до 2025 года, в рамках которой планируется доведение доли казахстанского содержания за этот период до 60%. Самое главное, это даст импульс развитию новых производств, позволит создать 116 тысяч новых рабочих мест», - проинформировал А. Смаилов.

«Хочу обратить внимание, что при реализации компаниями крупных инвестпроектов, мультипликативным эффектом будет создание пояса малых и средних предприятий вокруг них, что также положительно скажется на социально-экономическом развитии регионов. Выпускаемая продукция для импортозамещения должна быть конкурентоспособной и высокого качества. В связи с чем, необходимо наладить системную и слаженную работу всех государственных органов на центральном и региональном уровнях», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава Кабмина поручил акиматам регионов совместно с Министерствами индустрии и инфраструктурного развития и национальной экономики обеспечить своевременное подведение инфраструктуры для реализации проектов импортозамещения. Все проекты, по его словам, должны запускаться в планируемые сроки.

«Министерству индустрии совместно с заинтересованными госорганами, холдингом «Байтерек» проработать вопросы финансирования проектов.

Министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами пересмотреть механизм получения сертификатов СТ-KZ, в том числе рассмотреть вопросы возврата функции выдачи соответствующих сертификатов в Министерство торговли. Министерству образования совместно с Министерствами труда, индустрии, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, национальной экономики, финансов проработать вопросы подготовки квалифицированных кадров для обеспечения своевременного запуска производства», - обратился глава Правительства.

Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии совместно с центральными и местными исполнительными органами доработать проект программы по импортозамещению с учетом озвученных подходов и внести в Правительство до 16 мая.
Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Алихан Смаилов  
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