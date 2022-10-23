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Продовольствие со складов стабфонда было представлено на ярмарке в Таразе

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
23 Октября 2022, 18:47
Продовольствие со складов стабфонда было представлено на ярмарке в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В целях обеспечения доступности сельскохозяйственной продукции на центральной площади города Тараза представлены товары стабилизационного фонда товаропроизводителей и сельхозтоваропроизводителей 10 районов и областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Населению предложена сельхозпродукция товаропроизводителей области в количестве 169,1 тонн на сумму 101,2 млн тенге. А именно 18 тонн мяса (конина, говядина, баранина и мясо кур), три тонны колбасных изделий, 7,3 тонн молочной продукции, 7 тыс. штук яиц, 0,5 тонны кондитерских изделий и четыре тонны макаронных изделий, 0,5 тонны соли, четыре тонны рыбы, шесть тонн муки, 2,6 тонны меда, а также 123,2 тонны плодоовощной продукции.

Данная ярмарка дает возможность товаропроизводителям области реализовать свою продукцию без посредников, что позволяет снизить цены на 10-20 %.


Жамбылская область   Сельское хозяйство   Общество   Тараз  
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