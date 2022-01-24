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Продовольственные ярмарки выходного дня возобновили в Алматы

24 Января 2022 14:57
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Продовольственные ярмарки выходного дня возобновили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 22 января возобновлена деятельность продовольственных ярмарок выходного дня в пяти районах города. Об этом и о других важных мерах по недопущению роста на социально-значимые продовольственные товары рассказал заместитель акима Максат Кикимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Выступая на заседании городского штаба, замакима сообщил, что 9 января в целях недопущения дефицита продукции на полках магазинов «у дома» создана горячая линия по приему заявок на поставку продовольствия по сниженным ценам.

По состоянию на 24 января получены 120 заявок и отгружено 90 тонн продукции, из них 85,2 тонны бакалейной продукции (масло подсолнечное, мука первого сорта, крупа гречневая, сахар) 4,8 тонны яиц. В настоящее время продолжается прием заявок для увеличения охвата магазинов В, С класса во всех районах города.

По словам М. Кикимова, работа по стабилизации цен на СЗПТ остается на особом контроле. С 22 января на еженедельной основе возобновятся продовольственные ярмарки «выходного дня» в пяти районах города (Алмалинский, Медеуский, Бостандыкский, Алатауский, Ауэзовский). Участие примут сельхозтоваропроизводители близлежащих районов Алматинской области, а также пищевые предприятия Алматы.

Кроме того, в Алматы по образцу овощных социальных лавок запущены «Мясные лавки» на пяти рынках («Жулдыз», «Орбита», «Таусамалы», «Арыстан», Тастак) где ведется реализация грудино-лопаточной части говядины по 2050 тг/кг, что на 13,5% ниже среднерыночных (ДС - 2325 тг/кг).

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#Алматы   #Экономика  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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