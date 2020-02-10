+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: 4 °С
USD 379.04 EUR 415.05
RUB 5.93 CNY 54.29
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Продовольственные товары по сниженному тарифу реализуют туркестанские предприниматели

10 Февраля 2020 21:18
Поделиться:
Продовольственные товары по сниженному тарифу реализуют туркестанские предприниматели

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане была организована сельскохозяйственная ярмарка по инициативе управления предпринимательства и торговли Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Новости по теме
Новые автобусные маршруты откроют к сельскохозяйственной ярмарке в Атырау
Более трехсот тонн сельхозпродукции привезли в Тараз жамбылские аграрии Международная ярмарка ремесленников «Craftsman-2019» проходит в Туркестане Свыше 75 тонн продукции представили на сельхозярмарке в Кокшетау

Основная задача ярмарки - не повышать цены на социально значимые продукты питания.

Свои товары на ярмарке представили предприниматели Туркестана, сельхозпроизводители Мактааральского, Жетысайского, Шардаринского районов и АО «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» .

В ярмарке приняли участие более 13 сельхозпроизводителей, общая стоимость которых составила 2 млн 667 тысяч тенге. Отечественные товары предлагались жителям и гостям города по ценам на 15-20% ниже рыночных .

На ярмарке продавались основные для населения социально значимые продукты питания. Мероприятие организовано для стабилизации цен на фоне сезонного роста.

Данная ярмарка будет проходить регулярно в следующие дни: 22 февраля, 7 марта, 21 марта, 4 апреля 2020 года.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Цены и тарифы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив