Продовольственные товары по сниженному тарифу реализуют туркестанские предприниматели
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане была организована сельскохозяйственная ярмарка по инициативе управления предпринимательства и торговли Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.
Основная задача ярмарки - не повышать цены на социально значимые продукты питания.
Свои товары на ярмарке представили предприниматели Туркестана, сельхозпроизводители Мактааральского, Жетысайского, Шардаринского районов и АО «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» .
В ярмарке приняли участие более 13 сельхозпроизводителей, общая стоимость которых составила 2 млн 667 тысяч тенге. Отечественные товары предлагались жителям и гостям города по ценам на 15-20% ниже рыночных .
На ярмарке продавались основные для населения социально значимые продукты питания. Мероприятие организовано для стабилизации цен на фоне сезонного роста.
Данная ярмарка будет проходить регулярно в следующие дни: 22 февраля, 7 марта, 21 марта, 4 апреля 2020 года.
- 10 семей получили жилье в одном из районов Туркестанской области
- Умирзак Шукеев: Кентау будет развиваться параллельно с Туркестаном
- Туркестанская область - лидер по рождаемости в РК
- Свыше 441 млрд тенге инвестировано в Туркестанской области
- Сильный ветер оставил без крыши школу в Туркестанской области
- О риске формирования склонового стока предупредили жителей южных регионов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана