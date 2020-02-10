Продовольственные товары по сниженному тарифу реализуют туркестанские предприниматели

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане была организована сельскохозяйственная ярмарка по инициативе управления предпринимательства и торговли Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Основная задача ярмарки - не повышать цены на социально значимые продукты питания.

Свои товары на ярмарке представили предприниматели Туркестана, сельхозпроизводители Мактааральского, Жетысайского, Шардаринского районов и АО «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» .

В ярмарке приняли участие более 13 сельхозпроизводителей, общая стоимость которых составила 2 млн 667 тысяч тенге. Отечественные товары предлагались жителям и гостям города по ценам на 15-20% ниже рыночных .

На ярмарке продавались основные для населения социально значимые продукты питания. Мероприятие организовано для стабилизации цен на фоне сезонного роста.

Данная ярмарка будет проходить регулярно в следующие дни: 22 февраля, 7 марта, 21 марта, 4 апреля 2020 года.