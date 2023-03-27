Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Продовольственные склады на 30 млрд тенге построят в Астане

Автор:  
Акбота Кузекбай
27 Марта 2023, 12:43
Продовольственные склады на 30 млрд тенге построят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице построят шесть продовольственных складов на сумму 30 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Максат Жанабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице реализовано 8 инвестиционных проектов, направленных на строительство производственного комплекса по производству и переработке готовой продукции. Во-первых, планируется привлечение иностранных инвестиций от польской компании Stokson. Общая стоимость проекта составит около 5 млрд тенге. Также нужно отметить вопросы современной инфраструктуры. В частности, реализуются инвестиционные проекты, направленные на строительство двух центров, где можно хранить товары, одного складского комплекса, трех овощехранилищ. Общая сумма проектов составит около 30 млрд тенге», - сообщил Максат Жанабаев на брифинге Службы коммуникации Астаны.

Замруководителя управления отметил, что в городе также будут построены теплицы.

«Строятся два тепличных комплекса мощностью 14 тысяч тонн в год. Общая сумма привлекаемых инвестиций составит 22,7 млрд тенге. Также стоит добавить, что ТОО «Akmol food» совместно с производителями Акмолинской области реализует инвестиционный проект, согласно которому в течение четырех лет будет проводиться ярмарка в городе на сумму 2,6 млрд тенге. В этом году товары в рамках ярмарки будут реализовываться по принципу «от поля до полки», - сказал Максат Жанабаев.

Ранее в управлении по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны объяснили, какие факторы влияют на рост цен на социально значимые продукты питания.


Инвестпроекты   Астана   Строительство   Инвестиции  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам