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Продовольственные ряды на универсальных рынках, барахолке продолжают работу в Алматы

18 Марта 2020 14:11
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Продовольственные ряды на универсальных рынках, барахолке продолжают работу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжают работу продуктовые рынки и продовольственные ряды на универсальных рынках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В акимате сообщили, что в городе на сегодня зарегистрировано 52 рынка, из них 6 продовольственных работают в штатном режиме. Это «Жулдыз», «Барыс-4», «Береке», «Карасу», «Саудакент», «Ак-Булак».

Продовольственные ряды также продолжают работу еще в 17-ти универсальных рынках города (непродовольственные ряды закрываются). Это «Тастак», «Карим», «Аксай-3», «Арыстан», «Сарыарка», «Орбита», «Айнабулак», «Салем», «Верненский», «Зеленый базар», «Таусамалы», «Барлык», «Мехриниса», «Турксиб», «Керуен», «Алматы-1», «Жетысу-Семиречье».

При этом 29 непродовольственных рынков Алматы закрываются на карантин. Это такие рынки, как: «Арлан», «Кенжехан», «Казына», «Ожет», «Уш-Коныр», «Акбулак», «Алатау», «Евразия», «Саяхат», «Азия», «Сауран», «Жибек-Жолы», «Тулпар», «Тигрохауд», «Алатау-1», «Дастур», «Олжа», «Юпитер», «Байсат», «Рахат КЗ», «Ялан-2», «Батыр», «Рахат», «Барыс», «Нурсат», «Ак-булак», «Бахар», «Умит», «Алтай».

Что касается торгово-развлекательных центров (ТРЦ), торговых центров (ТЦ) и торговых домов (ТД) Алматы, то все 24 ТРЦ, 38 ТЦ и 59 ТД закрыты на карантин, кроме расположенных на их территории отделений аптек, БВУ и продовольственных магазинов.

В городе также продолжают работу 3 378 продовольственных магазинов.

При этом на карантин закрыты 2 263 непродовольственных магазина.


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Ключевые слова: Алматы, Акимат,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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