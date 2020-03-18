Продовольственные ряды на универсальных рынках, барахолке продолжают работу в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжают работу продуктовые рынки и продовольственные ряды на универсальных рынках, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В акимате сообщили, что в городе на сегодня зарегистрировано 52 рынка, из них 6 продовольственных работают в штатном режиме. Это «Жулдыз», «Барыс-4», «Береке», «Карасу», «Саудакент», «Ак-Булак».
Продовольственные ряды также продолжают работу еще в 17-ти универсальных рынках города (непродовольственные ряды закрываются). Это «Тастак», «Карим», «Аксай-3», «Арыстан», «Сарыарка», «Орбита», «Айнабулак», «Салем», «Верненский», «Зеленый базар», «Таусамалы», «Барлык», «Мехриниса», «Турксиб», «Керуен», «Алматы-1», «Жетысу-Семиречье».
При этом 29 непродовольственных рынков Алматы закрываются на карантин. Это такие рынки, как: «Арлан», «Кенжехан», «Казына», «Ожет», «Уш-Коныр», «Акбулак», «Алатау», «Евразия», «Саяхат», «Азия», «Сауран», «Жибек-Жолы», «Тулпар», «Тигрохауд», «Алатау-1», «Дастур», «Олжа», «Юпитер», «Байсат», «Рахат КЗ», «Ялан-2», «Батыр», «Рахат», «Барыс», «Нурсат», «Ак-булак», «Бахар», «Умит», «Алтай».
Что касается торгово-развлекательных центров (ТРЦ), торговых центров (ТЦ) и торговых домов (ТД) Алматы, то все 24 ТРЦ, 38 ТЦ и 59 ТД закрыты на карантин, кроме расположенных на их территории отделений аптек, БВУ и продовольственных магазинов.
В городе также продолжают работу 3 378 продовольственных магазинов.
При этом на карантин закрыты 2 263 непродовольственных магазина.
- В Алматы учителям и воспитателям на время карантина сохранят зарплату
- Как часто будут мыть дороги и тротуары в Алматы
- Алматинцев попросили собирать медотходы в отдельные пакеты
- Детские площадки дезинфицируют в Алматы
- Как будет работать департамент юстиции в Алматы во время карантина
- Счетчики будут проверять дистанционно во время карантина в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана